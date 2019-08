Prima semifinale per Dilettando: in programma quindici esibizioni

Sono 15 i semifinalisti che a Follonica, sul palco allestito in piazza a Mare, giovedì 29 agosto, alle 21, si daranno battaglia per i tre posti disponibili per la finalissima di Dilettando, a Grosseto, del 7 settembre.

Dopo sette tappe, la trasmissione arriva al momento più caldo con la prima serata da tutto esaurito, grazie a ben 15 esibizioni in gara e oltre 60 semifinalisti.

“Siamo felici di ospitare ancora una volta la semifinale di Dilettando, un evento dal vivo, format tv seguito da molte persone anche per l’originalità del progetto“, spiega l’assessore al turismo, Alessandro Ricciuti.

Lo scorso anno fu il Centro commerciale naturale La Dolce Vita, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, ad organizzare ben due momenti della trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv, condotta da Carlo Sestini, una tappa e una semifinale, che coincise con la Notte Bianca.

In questa edizione invece è stata la stessa amministrazione, con la collaborazione dell’associazione che fa capo ad Ascom, ad esserne il principale fautore.

“Siamo soddisfatti che l’amministrazione abbia riconosciuto a questa trasmissione la sua importanza – è il commento del presidente del Centro commerciale naturale La Dolce Vita, Massimiliano Rossi –, non solo per offrire una serata di puro e sano divertimento, ma soprattutto per essere un formidabile strumento di promozione del territorio“.

Come sempre toccherà a Carlo Sestini condurre le danze, coadiuvato da Paco Perillo, dalle vallette Francesca Magdalena Giorgi, Giada Ciarpi, Sara Maestosi e Ilenia Garofalo e dalla cosplayer Valentina Serini.

“Sarà una kermesse di altissimo valore – commenta Sestini -, una sorta di finale anticipata, eterogenea, frutto di una stagione ricchissima, da un punto di vista artistico. A comporre la griglia dei partecipanti coloro che si sono potuti fregiare del secondo, del terzo posto e del premio Simpatia. Ma le novità non finiscono qui“.

Sestini spiega infatti che tra i giurati saranno presenti, tra gli altri, anche Valerio Gronchi, del Follonica Summer Festival, Gabriele Sbattella, nazionalmente conosciuto come “L’uomo gatto”, il super concorrente di Sarabanda, e la sua manager, Isabel Stassi, titolare della Rm Production di Milano, che porterà come ospite della semifinale un altro artista della sua scuderia, Gringo Helsinki, giovane rapper emergente.

Invece, a contendersi la vittoria e il passaggio alla finalissima di Grosseto saranno quindici esibizioni; quelle del barzellettiere Mario Benedetti, della cantante Britney Bricherasio, del gruppo folk dei Cantori dei tempi passati, della cantante Alina Frumos, del cane Jack con Liliana Tamberi, del breaker Alessio Sirigatti, della cantante Rosy Porcu, dei ballerini di latino americano Marco e Sara, del duo di cabaret “Duo Bin”, del gruppo musical “The Greatest Showman”, di quello di Synchro “Black and white”, del trio canoro “Centobuchi, Balatresi, Pietrangelo”, dei ballerini di danza classica Eleonora e Simone, del gruppo di artistica “Le4miche” e della cantante Gioia Stronchi.

Tutto è pronto in riva al golfo per regalare un’altra serata di spensieratezza e divertimento in salsa dilettantesca.