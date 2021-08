Dilettando fa tappa ad Albinia: 14 concorrenti si sfidano nella semifinale

Dilettando, la trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv più fresca dell’estate, entra nella sua fase conclusiva, dopo le cinque tappe della edizione 2021.

Domani, lunedì 30 agosto, a partire dalle 21.15, sul palco allestito presso Area 74, sulla via Maremmana ad Albinia, prenderà il via la semifinale di Dilettando 2021 con le esibizioni che hanno ottenuto il terzo posto nelle puntate estive e i premi simpatia.

“In totale sono 14 le esibizioni selezionate – spiega Carlo Sestini, presentatore e anima delle trasmissione – che spaziano su tutti i generi artistici, dal rap alla musica classica, dalla danza al ballo latino, dalla musica rock alla poesia. Tutto è pronto domani sera per decidere quali saranno le ultime esibizioni che accederanno alla finalissima di sabato 4 settembre al teatro Moderno di Grosseto.”

La semifinale vedrà sul palco la consueta presenza di Paco Perillo, aggiunta a quella di Sara Maestosi come valletta e del simpaticissimo nonno Mario (Davide Denci). Anche la semifinale, come le altre puntata dell’edizione 2021, è stata organizzata da una sezione Avis, nel caso specifico quella di Orbetello Costa d’Argento.

“L’obiettivo che ci siamo prefissati – ha commentato il presidente Avis, Stefano Angioloni – è quello di riuscire a sensibilizzare alla donazione di sangue a plasma, dato anche il periodo di difficoltà che si sta attraversando a livello regionale. Iniziative come Dilettando ci possono permettere di avere una platea televisiva, oltre al pubblico che assisterà alla semifinale dal vivo. Ringrazio la Pro Loco di Albinia e l’amministrazione comunale di Orbetello per la collaborazione e per il patrocinio concesso”.

Ecco l’elenco dei semifinalisti, privo dei due ripescaggi del Contest de Il Giunco: Margherita Magara, I musicanti di Maremma, Lorenzo Pepi, Gianluca Mabrini, Rosy Porcu, Dynamite 36, Fabrizio Pistolesi, I Cugini di Caldana, Lorena Sarzilla, le ballerine Claudia e Aurora, Clara Maruccia e il gruppo “La danza di Tersicore”. Intanto giovedì prossimo, andrà in onda alle 21.10 su Toscana Tv, la puntata di Capalbio Borgo Carige.