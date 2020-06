Semi di cannabis: dove e perché comprarli online?

Solitamente si è soliti pensare alla cannabis come ad una pianta maledetta: dopo un secolo di proibizionismo, essa si è trovata ad essere allo stesso tempo simbolo di libertà e di “fattanza”.

Ciò a cui non si pensa mai, tuttavia, è la pianta di cannabis vera e propria: si tratta di una pianta estremamente affascinante. Rigogliosa, caratterizzata da una intensa colorazione verde scuro, la pianta di cannabis simboleggia il vigore della natura.

Specialmente per quanto riguarda le piante di cannabis femmine, caratterizzate da inflorescenze carnose e ricche di resina, esse costituiscono un eccellente esempio, tra le tante cose, anche di pianta ornamentale.

Per assicurarsi che il germoglio maturi poi in una pianta di cannabis femmina, si possono acquistare semi femminizzati, con il 99.99% di possibilità di portare ad un esemplare femmina.

Non solo, dunque, coltivazione intensiva: la pianta di cannabis sta lentamente facendo il proprio ingresso anche nelle case per sostituire gli ormai inflazionati filodendri, falsi papiri e piante grasse.

Cannabis ornamentale: la simbologia

Non si tratta affatto di una scelta anomala: la pianta di cannabis è da secoli vista con rispetto e riguardo da numerose culture.

Sebbene apprezzata prevalentemente per gli effetti stupefacenti, che sono stati collegati a funzioni purificatrici e spiritiche, la pianta di cannabis in sé ha generato un profondo fascino nell’uomo.

Simbolo del vigore naturale, la pianta di cannabis è stata vista come una pianta forte, pregna di vitalità e capace di trasmettere energie positive nell’ambiente. A partire dalla particolare forma delle foglie, passando per le inflorescenze, dense di resina e con sfumature colorate, per poi arrivare all’aroma deciso e intenso: la pianta di cannabis è stata sempre vista come avente un carattere forte e deciso.

La simbologia che le è associata accomuna numerose culture.

Mito indiano: la cannabis e il potere erotico

Una delle mitologie più affascinanti riguardanti la cannabis deriva proprio dall’India. Stando a quanto scritto nei Veda, infatti, la cannabis sarebbe nata proprio dal corpo di Shiva, per purificare l’elisi di lunga vita.

Da qui l’epiteto angaja (nata dal corpo), da cui vien fatto derivare il nome ganja, con cui si è soliti indicare la cannabis.

La stessa pianta sarebbe stata poi impiegata da Parvati, sposa di Shiva, per legare a sé il marito come potente afrodisiaco. Grazie ai resinosi fiori femminili di cannabis (da allora simbolo di voluttà) Parvati impedisce che il marito cerchi soddisfazione del proprio piacere altrove, tra le ninfe celesti.

Cannabis e taoismo: raggiungere uno stato di naturalezza

Il vigore naturale della pianta di cannabis non era estranea nemmeno ai cinesi. La filosofia taoista, risalente al quarto secolo a.C., infatti, attribuiva alla pianta il potere di eliminare le spinte egoistiche e far avvicinare le persone ad uno stato di naturalezza.

Uno stato di equilibrio tra yin e yang che era favorito dall’energia positiva della pianta, in opposizione a quella negativa dell’ego.

Cannabis e paganesimo europeo: la dea Freyja

Non possono di certo mancare riferimenti alla pianta anche nella mitologia pagana europea: la pianta di canapa, infatti, è tra i vegetali più diffusi nel vecchio continente e le sue fibre, resistenti ed elastiche, erano impiegate per ogni tipo di fabbricazione.

Stando alla mitologia germanica, la pianta di cannabis conteneva in sé l’energia femminile di Freyja, dea dell’amore, della bellezza e della fertilità.

La forte energia della pianta di cannabis veniva impiegata nei rituali volti a favorire la fertilità. Indumenti e semi di cannabis erano anche allegati al corredo funerario dei morti.

Comprare semi di cannabis online

Dati tutti questi fattori, non è affatto una sorpresa che la cannabis si stia affermando non solo come coltura produttiva, ma anche come pianta ornamentale.

La cultura e la simbologia che circondano la cannabis, infatti, affondano le proprie radici negli albori della storia umana: probabilmente una delle piante che sono state utilizzate per scopi diversi dalla nutrizione, il legame stretto con questa pianta è più antico di quanto non si possa immaginare.

Dalle vele e cordami delle imbarcazioni fino al vestiario, la cannabis ha accompagnato di fatto lo sviluppo di innumerevoli civiltà e costituisce tuttora una pianta estremamente affascinante. Rigogliosa, ricca di vita ed energia, non sorprende, dunque, che si sia tramutata in un simbolo di emancipazione e sia diventata uno degli elementi chiave di un nuovo credo, quello rastafariano.

Adottare piante di cannabis ricavate da semi femminizzati come soluzione ornamentale per abitazioni e giardini, dunque, non è poi così tanto strano.

Questi semi, che possono essere acquistati online presso store come quello di SensorySeeds, sono di origine e qualità certificata, motivo per cui si può essere sicuri dell’acquisto.

In base alla varietà acquistata, i semi di canapa femminizzati possono portare a piante adatte agli ambienti esterni, capaci di raggiungere un’altezza anche di 5 metri, con un fogliame vistoso e dalle colorazioni intense e affascinanti.

Oppure possono presentarsi anche adatte ad ambienti più ristretti, con uno sviluppo in altezza massimo di 1,80 metri, dalla forma più compatta e cespugliosa. Un concentrato di energia capace di infondere vitalità nello spazio circostante grazie ad un fogliame denso e fitto, vivacemente colorato e dalle molteplici ramificazioni.

Una vera e propria pianta della vita.