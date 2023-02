Verso le amministrative: nasce la lista “Seme di…”

Alle prossime elezioni del sindaco e del Consiglio comunale di Monte Argentario, sarà presente anche la lista ‘Seme di…‘ ed il candidato a sindaco sarà scelto da coloro che aderiranno a tale lista”. Il fondatore, Italo Amato, garantisce che, in caso di difficoltà a reperire tale figura, sarà lui stesso a prendersi il carico di tale candidatura.

“‘In ‘Seme di…’ si crede più ai progetti e in coloro che aderiscono, molto meno in leader eloquenti, ma senza alcuna capacita progettuale in ambito socio economico – si legge in una nota della lista -. Quindi, la partecipazione alle elezioni a Monte Argentario equivale alla proposta per la comunità di un’esperienza totalmente nuova sia di amministrazione comunale che di progetto pilota nazionale per il miglioramento e l’evoluzione del sistema politico nazionale. In ambito comunale si punta al realistico apporto valutativo e di esperienza della cittadinanza intera per dare un assetto socio economico ed ambientale alla comunità in linea con le caratteristiche complessive della comunità di Porto Ercole e Porto Santo Stefano e quanto ci si aspetti possano migliorare senza particolari sforzi. Il fine è che all’Argentario ci si viva bene tutti e che tutti diano il meglio perchè ciò avvenga. Grandissimo impegno sarà certamente dato a che la nostra gioventù stia alla larga da droga ed elementi fuorvianti dalla cultura sociale, comunitaria, del diritto alla serenità di scoprire le proprie qualità attitudinali per una futura vita di soddisfazione”.

“Questo prevedrà ovviamente un forte apporto dato alla scuola, alle associazioni che hanno fondamentalmente tale fine, ed alle forze dell’ordine. Si faranno opere pubbliche che servono effettivamente e non solo per dimostrare saltuariamente l’esistenza di una amministrazione comunale – sottolinea il comunicato -. Tanto per far comprendere quanto l’esperienza di ‘Seme di…’ è da considerare una proposta di inizio di evoluzione della politica di servizio alla comunità, si precisa che i candidati consiglieri, qualsiasi sia il risultato per ‘Seme di…’, faranno a turno l’esperienza di consigliere comunale, con un tempo di presenza in Consiglio comunale, rapportata al riscontro di fiducia personale ricevuto dalla popolazione di Porto Ercole e Porto Santo Stefano. In ogni caso, e ciò fa anche parte della proposta di progetto pilota nazionale, a prescindere invece dal risultato elettorale comunale, si inizierà dall’Argentario ad organizzare, per tutta la nazione, i tavoli di lavoro per la valutazione e l’organizzazione delle proposte di soluzione di ‘Seme di…’ che porteranno alla presentazione di due leggi di iniziativa popolare, relative alla costituzione di un Ente produttivo comunitario, ‘parastatale’, operativo in tutta Italia, con il compito, senza costi sociali, di assorbire totalmente la disoccupazione di persone in grado di lavorare e fare da cassa di espansione all’andamento della disoccupazione derivante dalla economia di libero mercato italiana”.

“L’altra proposta riguarda la realizzazione di un sistema elettorale di massima razionalità, necessario a far evolvere verso la qualità del sistema politico nazionale, cioè che consentirà di avere alle elezioni nazionali dei programmi elettorali a cui far riferimento per importanza primaria, ancor e molto più dei leader o dei candidati che si abbineranno a tali programmi – prosegue la nota -. Nella proposta vi è peraltro l’eliminazione dei collegi elettorali giacchè, oltre ad essere un sistema che non permette il corretto rapporto di rappresentanza in Parlamento del voto espresso dai cittadini, determina anche un ‘doppione’ della tutela economica sociale dei territori già ampiamente supportata dai Comuni, Province e soprattutto dall’istituzione delle Regioni, tutto a scapito dell’interesse di troppi parlamentari alle necessità della nazione intesa nella sua globalità. Quindi l’invito alla popolazione di Monte Argentario in generale, e in particolare a coloro che sentono di dover dar qualcosa di impegno personale per far fronte alla drammaticità della situazione economica e politica della nazione, è di partecipare a questo concreto tentativo di evoluzione della società che parte dall’Argentario”.

“Coloro che ritengono di dover valutare da vicino la proposta, a prescindere se presentarsi come candidati nelle liste o meno – termina il comunicato -, possono intanto contattare di persona il proponente o attraverso la mail andromacaorg@andromacaorg.it., A questi primi contatti seguirà l’organizzazione di un incontro pubblico”.