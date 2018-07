Selezioni di Miss Italia a Castiglione della Pescaia: il regista Giovanni Veronesi premia la vincitrice

Sofia Penco di Bibbona è Miss Castiglione della Pescaia 2018.

La bellissima concorrente bibbonese prevale sul gruppo di 18 concorrenti provenienti da varie località della Toscana e si aggiudica il diritto di partecipare alla semifinale regionale di Miss Italia n programma per domenica 5 agosto alle terme Tettuccio di Montecatini Terme.

La manifestazione, diventata da molti anni un appuntamento fisso nel cartellone degli eventi estivi organizzati dall’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, anche in questa edizione ha riscontrato un grandissimo successo.

La giuria della serata, che era presieduta da Susanna Lorenzini, assessore alle politiche culturali e al turismo di Castiglione della Pescaia, e, come segretario, da Patrizia Guidi, direttrice della biblioteca comunale di Castiglione , al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:

prima classificata – Miss Castiglione della Pescaia – Sofia Penco, di Bibbona (Livorno) – 20 anni – studentessa universitaria – altezza 1,80 metri – capelli castani – occhi azzurri – del segno del Toro;

seconda classificata – Miss Rocchetta Bellezza – Clarissa Di Renzone, di Sinalunga (Siena) – 20 anni – studentessa universitaria – altezza 1,72 metri – capelli biondi – occhi castani – del segno del Leone;

terza classificata – Miss Love’s Nature – Giorgia Giangrasso, di Signa (Firenze) – 20 anni – studentessa – altezza 1,70 metri – capelli castani – occhi castani – del segno dello Scorpione;

quarta classificata – Miss Quarta Classificata – Celeste Grazioli, di Firenze – 18 anni – studentessa – altezza 1,75 metri – capelli biondi – occhi marroni – del segno del Cancro;

quinta classificata – Miss Interflora – Diletta Bitorzoli, di Prato – 25 anni – studentessa universitaria – altezza 1,73 metri – capelli castani – occhi verdi – del segno dell’Ariete;

sesta classificata – Miss Sesta Classificata – Greta Dini, di Santa Maria a Monte (Pisa) – 22 anni – impiegata – altezza 1,68 metri – capelli biondi – occhi marroni – del segno della Bilancia.

Miss Castiglione della Pescaia è stata premiata dall’assessore Susanna Lorenzini e dal regista Giovanni Veronesi ed ha ricevuto da Vittorio Cocchia della gioielleria Antonio Cocchia di Grosseto il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna.

L’organizzazione del concorso di Miss Italia ringrazia “per la presenza e per la sua disponibilità l’amico Giovanni Veronesi, uno dei piu’ importanti registi e sceneggiatori del cinema della commedia italiana”.

Veronesi, che tra l’altro è cittadino onorario di Castiglione della Pescaia, ha da pochi giorni terminato di girare il suo ultimo film, “I Moschettieri del Re”, con Pierfrancesco Favino, Sergio Rubini, Rocco Papaleo e Valerio Mastrandrea, in uscita nelle sale cinematografiche il 27 dicembre, e ad ottobre ritornerà a condurre con Massimo Cervelli il programma “Non è un paese per giovani”, in onda su Radio 2.

La serata è stata presentata da un brillantissimo Raffaello Zanieri.

Ospiti della serata, con le loro esibizioni, i ballerini della scuola Bulli&Pupe di Grosseto, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate da Paolo Antilli, Patrizia & Luana Compagnucci del salone AR Stilisti per Capelli di Castelfiorentino.

L’organizzazione della serata è stata curata dall’agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme, responsabile del concorso per la Toscana e la Liguria, con la preziosa collaborazione di Alessandro Ferrari e

di Alessio Stefanelli.

Gli ultimi appuntamenti con le selezioni del concorso per la Toscana sono programmati per mercoledì primo agosto a Chiesina Uzzanese e per giovedì 2 agosto al campeggio Baia Verde di Punta Ala.