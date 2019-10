Cercasi cabarettisti per un programma su Sky: selezioni al Cassero

Per un importante programma televisivo in onda prossimamente su un canale a diffusione nazionale della piattaforma Sky, Music Sport Production cerca in tutta Italia cabarettisti dai 18 ai 60 anni.

Il casting si svolgerà al Cassero di Grosseto dal 28 al 29 ottobre.

Gli aspiranti cabarettisti verranno giudicati da una commissione formata da Carlo Sestini (ideatore e conduttore del format Dilettando); i responsabili della casa di produzione discografica e cinematografica Rm Production di Milano; Gianluca Zeffiro (showman e attore, ha partecipato alla fiction di Rai 3 “Un posto al sole”); Gabriele Sbattella (l'”uomo gatto”, il famoso campione di Sarabanda e Caduta libera); Daniele Mariotto (giornalista di Mediaset); Giovanni Caso (attore di “Un posto al sole”).

Per informazioni e iscrizioni (entro e non oltre giovedì 24 ottobre), è possibile mandare un’e-mail ai seguenti indirizzi: [email protected] e [email protected]