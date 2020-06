Selezione per l’assunzione di sei vigili a tempo determinato

L’Amministrazione comunale di Monte Argentario ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di 6 unità di personale a tempo pieno e determinato con profilo di “istruttore di vigilanza” categoria C con riserva di 2 posti a scorrimento di graduatoria per volontari delle forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 4, del d. lgs. n. 66/2010.

Il bando che contiene i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso e le modalità di presentazione della domanda è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “concorsi e selezioni”.

Nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid-19 la selezione si svolgerà per soli titoli.

La domanda, redatta in carta semplice e compilata preferibilmente in conformità al modello allegato al bando deve essere indirizzata all’Ufficio Personale del Comune di Monte Argentario e dovrà essere presentata entro il 4 luglio 2020.