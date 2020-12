Società di selezione del personale: i vantaggi per le aziende

Mai come quest’anno il mondo del lavoro si è evoluto rapidamente con una repentina trasformazione. L’emergenza scaturita dalla diffusione del virus Covid19 ha fatto crollare tutte le certezze di quella parte di mondo lavorativo ancora legata a un certo immobilismo.

Le norme per il contenimento del virus e le limitazioni ai movimenti, infatti, hanno contribuito allo sviluppo di tutte quelle tipologie di impiego che è possibile svolgere da remoto. Questo processo ha favorito la crescita di nuovi lavori e specializzazioni correlate.

In questo nuovo e dinamico mondo lavorativo può essere estremamente utile, per le aziende alla ricerca di organico, appoggiarsi a società di ricerca e selezione del personale. La consulenza offerta dall’agenzia Jobtech, leader in Italia e la prima ad operare completamente in digitale, rappresenta un ottimo aiuto per quelle aziende che necessitano di soluzioni flessibili e vincenti.

I vantaggi per le aziende, infatti, sono numerosi e interessanti. La conoscenza dettagliata del mercato del lavoro da parte delle agenzie e, in particolare, di alcuni settori di riferimento, possono supportare l’azienda nella selezione dei profili migliori e delle loro competenze.

Nell’ambito della ricerca di personale da parte delle agenzie, in genere non vengono valutate figure professionali lontane dalle caratteristiche richieste dall’azienda. Il recruiter ha il compito, infatti, di analizzare i profili dei candidati e selezionare solo quelli che rispondono meglio alle esigenze aziendali. In questo modo, non vi è perdita di tempo per l’azienda, che si troverà a visionare solo profili già il linea con quanto richiesto.

L’agenzia per il lavoro Jobtech riduce ulteriormente il tempo da dedicare a questo passaggio grazie alla completa digitalizzazione del processo di selezione. Il datore di lavoro non dovrà recarsi in una sede fisica dell’agenzia per visionare i profili ma riceverà delle comode presentazioni create dai recruiter.

In questo modo, il tempo che il dipartimento HR dovrà investire nei colloqui sarà ridotto, con un conseguente risparmio di denaro. L’azienda potrà ricevere dall’agenzia, inoltre, anche consigli sulle agevolazioni fiscali e contributive riguardo ai neo assunti.

Le società di ricerca del personale non si occupano poi della mera selezione dei candidati in vista dell’assunzione diretta da parte dell’azienda. Possono anche proporre la soluzione della somministrazione di lavoro.

La somministrazione vede coinvolti, come soggetti principali, l’agenzia per il lavoro che sigla il contratto con la figura professionale selezionata, il lavoratore stesso e l’utilizzatore, ossia l’azienda che usufruisce del servizio di lavoro in somministrazione.

Le agenzie per il lavoro, grazie a soluzioni flessibili, facilitano il reinserimento nel mondo del lavoro per alcune categorie di lavoratori, contribuendo, in aggiunta, a ridurre il ricorso al lavoro nero.