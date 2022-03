Commissione Toponomastica: al via le domande per la selezione dei componenti

Il Comune di Grosseto, in esecuzione del Regolamento per gli adempimenti toponomastici ed ecografici approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 83 del 14 giugno 2017, acquisisce curriculum per la nomina dei componenti della Commissione Toponomastica.

La Commissione Toponomastica ha funzioni consultive, propositive ed esprime parere preventivo sulle proposte di intitolazione, in base a quanto previsto dal Regolamento per gli adempimenti toponomastici ed ecografici. La Commissione è nominata dalla Giunta comunale e dura in carica fino alla fine del mandato amministrativo. I componenti sono scelti tra i candidati in possesso del curriculum di maggiore affidabilità culturale e professionale.

La Commissione Toponomastica è costituita da:

sindaco o suo delegato (con funzioni di presidente);

4 esperti esterni all’amministrazione Comunale di riconosciuta competenza in ambito storico ed urbanistico;

1 esperto dipendente dell’amministrazione comunale con competenza in ambito storico ed urbanistico.

Gli esperti sono scelti per competenza professionale, per incarichi istituzionali o per chiara fama, tra esperti in discipline quali storia, tradizioni e cultura locale, architettura, topografia locale, glottologia, scienze matematiche fisiche e naturali, archivistica o altre materie la cui conoscenza permetta di ottemperare meglio allo svolgimento dell’attività della Commissione.

Chiunque sia interessato a far parte della Commissione Toponomastica è invitato a presentare apposita domanda corredata da dettagliato curriculum vitae entro il 31 marzo. E’ possibile prendere visione dell’avviso e del modulo di domanda al seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/comunicati/avviso-per-la-selezione-dei-componenti-della-commissione-toponomastica/