Sei Toscana conferma all’unanimità Marco Mairaghi come amministratore delegato

Il Consiglio di Amministrazione di Sei Toscana, riunitosi oggi, ha confermato all’unanimità Marco Mairaghi come amministratore delegato della società. Mairaghi, la cui nomina è stata proposta dal socio Sta, è stato confermato dopo aver assunto l’incarico nel febbraio 2017. Nato a Firenze, dottore in economia e commercio, Marco Mairaghi vanta un’esperienza pluriennale come amministratore sia di enti pubblici che di società private, in varie aree del territorio nazionale.

“Vorrei esprimere innanzitutto un ringraziamento ai Soci e ai colleghi del Consiglio di amministrazione per la fiducia rinnovatami – dichiara Mairaghi –. Riprendo con entusiasmo, fiducia e impegno il percorso che ho avuto l’onore, e l’onere, di intraprendere negli ultimi due anni. In questi mesi particolarmente intensi, grazie al lavoro dell’intera struttura, dei suoi dipendenti e dei suoi amministratori, Sei Toscana è riuscita a risolvere una serie di criticità che oggi permettono di guardare al futuro con rinnovata fiducia. È necessario proseguire, di concerto con i Soci pubblici e privati, in questo percorso di crescita, con l’obiettivo di rendere ancor più efficiente la società e, di conseguenza, i servizi messi a disposizione dei cittadini, amministrazioni ed imprese del territorio. Vogliamo migliorare la qualità del servizio, aumentare le raccolte differenziate e ridurre i costi della società con un attento lavoro di spending rewiev. Per fare questo Sei Toscana può e potrà puntare sulla professionalità e sul know how dei suoi dipendenti e dei suoi amministratori con i quali sono felice di poter lavorare sin da subito. Un ultimo ringraziamento va anche ai consiglieri uscenti per il lavoro svolto”.

Il Consiglio di amministrazione di Sei Toscana ha deliberato che Mairaghi ricopra anche la carica di direttore generale ad interim sino all’individuazione, tramite apposita selezione, di un professionista di alto profilo che sarà chiamato a ricoprire questo ruolo nell’immediato futuro.

Il Consiglio di Amministrazione di Sei Toscana è composto da: Leonardo Masi (presidente); Marco Mairaghi, dottore in economia e commercio, (amministratore delegato e direttore generale); Filippo Severi (vicepresidente), architetto, attuale presidente di CSAI; Stefano Bina, ingegnere, attuale dg di Pavia Acque; Stefano D’Incà, dottore commercialista, ha ricoperto incarichi di amministratore, sindaco, revisore in società ed enti finanziari; Massimo Cini, direttore Area Gestionale e Finanziaria di Sienambiente e attuale presidente di Semia Green; Daniela Fantacci, dottoressa in Scienze politiche, dirigente responsabile Strategie e Sviluppo di Estra; Bernardo Lombardini, dottore in giurisprudenza, dirigente responsabile Affari Legali di Estra e Fabio Menghetti, ingegnere, attuale direttore tecnico di Sienambiente.