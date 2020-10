I Giovani Democratici organizzano la nuova segreteria: tutti i membri

Negli ultimi giorni i Giovani Democratici della federazione provinciale di Grosseto hanno organizzato la segreteria, formata dal segretario Luca Giommoni, dal vicesegretario Giacomo Manni, dal segretario dei Giovani Democratici di Grosseto Cristian Marchini, dal segretario di Castiglione della Pescaia, Lorenzo Zambernardi, da quello di Follonica, Gabriele Pasquini, e da Alice Menchetti.

Dopo le elezioni è stata fatta l’analisi del voto e sono state raccolte idee e proposte in modo tale da avviare la costruzione di progetti per il 2021 in vista delle amministrative. I Giovani Democratici si pongono come obiettivo quello di essere portavoce delle idee e delle problematiche dei ragazzi e delle ragazze del territorio.

Tra i progetti sviluppati e da sviluppare c’è il “Cineforum itinerante“, di cui è stata fatta la presentazione il mese scorso a Castiglione della Pescaia. Il luogo cercherà di essere cambiato ogni volta per rendere maggiormente fruibile a tutti la partecipazione all’evento.

L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano parteciparvi, successivamente alla visione ci sarà un confronto tra i partecipanti sul film/documentario, creando così un momento di condivisione di opinioni e riflessioni, importante, secondo i Giovani Democraticoi per stimolare l’interesse nei giovani su tematiche di attualità, politica e non solo, passando una serata diversa e in buona compagnia.