Cisl Scuola, eletta la nuova segreteria: tutti i membri

Nuova organizzazione per la Cisl Scuola di Grosseto e nuovi progetti in partenza.

E’ stata eletta nei giorni scorsi, infatti, la segreteria provinciale. Accanto ad Alfonso Nocchi, riconfermato nel ruolo di segretario generale, sono state elette anche Irene Nappi, insegnante della scuola secondaria di secondo grado, e Rossella Agnolucci, docente della scuola secondaria di primo grado. Le due professoresse avranno, rispettivamente, il ruolo di segretario organizzativo e di segretario amministrativo.

Inoltre, è stata introdotta una nuova figura, quella del coordinatore del gruppo Rsu che avrà il compito di essere punto di riferimento per le Rsu del territorio e di tramite con la segreteria: l’incarico è stato affidato all’insegnante Sergio Ceccacci.

Con la nuova organizzazione sono state avviate anche attività e progetti, come quello di realizzare, fin dal periodo delle vacanze natalizie, degli incontri per la preparazione dei prossimi corsi-concorsi che dovrebbero essere banditi nel prossimo anno.

“Abbiamo pensato che fosse importante – commenta il segretario generale della Cisl Scuola di Grosseto, Alfonso Nocchi – sostenere chi deciderà di partecipare ai prossimi concorsi: l’ordinario, lo straordinario e quello specifico per il sostegno. Il sindacato deve essere sempre più un punto di riferimento per il territorio e le persone che vivono la scuola tutti i giorni, creando anche un gruppo di persone competenti e qualificate che possano essere sempre più di supporto per il lavoratore“.

E per dare comunicazione a tutti gli interessati la Cisl Scuola ha organizzato un incontro già sabato 14 dicembre, alle 15, nella sede Cisl di via Senegal 25 a Grosseto. L’incontro, aperto a tutti e gratuito, servirà ad illustrare le prossime iniziative, valutare l’interesse dei partecipanti ad avere sostegno nella preparazione delle prove e organizzare gli appuntamenti.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email [email protected] o telefonare ai numeri 0564.22301, 0564.22316, 340,9247465 (Alfonso Nocchi), 347.2382148 (Irene Nappi).