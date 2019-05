Il segretario nazionale di CasaPound a Follonica per sostenere Alessandro Berardi

Mercoledì 22 maggio, alle 18.30, al casello idraulico (lato via Colombo), Simone Di Stefano, segretario nazionale di CasaPound sarà presente per sostenere la candidatura di Alessandro Berardi a sindaco di Follonica.

Insieme a Di Stefano anche Gino Tornusciolo, attualmente Consigliere comunale per CasaPound Italia a Grosseto, e due ospiti di eccellenza: Gian Piero Joime (docente universitario) e Sergio Fucito (ex generale dell’esercito), due toscani candidati al Parlamento europeo per la lista CasaPound – Destre Unite, unica lista presente per #noeuro e #italexit.

Seguirà una cena in compagni di Di Stefano (previa prenotazione ai numeri 324.8990518 o 393.9461787). L’invito è aperto a tutta la cittadinanza.