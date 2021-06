“Segni d’estate”: il programma dell’ultima giornata del festival

Ultima giornata per il festival “Segni d’estate“, che da lunedì 21 giugno ha portato sull’Isola del Giglio artisti e compagnie italiane e straniere con spettacoli innovativi, alcune prime nazionali e anteprime, facendo divertire e sognare famiglie, bambini e ragazzi. 40 eventi in cinque giorni grazie ai quali si è ritrovato il piacere dello stare insieme a teatro, nella natura e nelle piazze con vista mare di Giglio Castello.

Ma c’è ancora tempo per godersi spettacoli, laboratori e spazi d’incontro. Cosa riserva il programma di venerdì 25 giugno? Si inizia alle 10 con l’atelier in Spazio dei Lombi, “I segreti del Camaleonte”: colori, emozioni e trasformazioni della materia e delle storie sono le parole chiave per le attività ideate a partire dai temi che l’animale simbolo del festival porta con sé. L’immagine del camaleonte disegnato da Arturo Brachetti, testimonial della manifestazione, si può scaricare dal sito segnidinfanzia.org da colorare e reinventare per partecipare al concorso “Colora (e trasforma) il Camaleonte”: tra i premi in palio per le famiglie una notte al Giglio ed escursioni in barca offerte da Maregiglio. Per qualche consiglio e idee su come partecipare c’è il podcast zero de “La voce della Balena” su segninonda.org: un nuovo viaggio ad alta voce che parte proprio dall’Isola del Giglio e da “Segni d’Estate” per accompagna gli ascoltatori alla scoperta dell’animale simbolo 2021.

Alle 18.30, in piazzetta dei Lombi, l’appuntamento gratuito “Laboratorio con l’autore” si trasforma in performance itinerante e musicale insieme a Carlotta Cubeddu – autrice del libro “Parlo, penso, posto” – e del musicista Alberto Billone, che guideranno i partecipanti dal luogo d’incontro fino alla Bibliotechina – luogo per eccellenza di incontro con i libri sull’isola – al ritmo di parole e suoni. L’estate è per eccellenza il tempo della lettura e questo evento è imperdibile per chi vuole scoprire nuovi testi da portarsi in vacanza sotto l’ombrellone, incontrare e chiacchierare con gli autori.

La scuola primaria “Pisacane” invece diventa teatro per lo spettacolo che Factory Compagnia Transadriatica e Fondazione Sipario Toscana presentano in anteprima al Giglio: “Primo Studio da Hamelin”. Adatto a partire dai 6 anni, porta gli spettatori sulle tracce del noto pifferaio magico, coinvolgendoli nel grande gioco del teatro attraverso una narrazione che avviene in cuffia con una modalità quindi inedita di fruizione.

A chiudere la giornata, alle 22, da non perdere anche lo spettacolo “On the road – La vita è come un viaggio” – della compagnia ArteMakìa con la regia e la drammaturgia di Milo Scotton – un’incredibile show che intreccia la poesia alle discipline circensi per raccontare la vita come cambiamento, incrocio di vite, fusioni di esperienze e collisioni di attimi. I luoghi di vacanze e le isole lo sanno bene perché spesso sono responsabili di cambi di rotta. E allora non resta che lasciarsi incantare dalle acrobazie degli artisti che aspettano gli spettatori nella Piazzetta dei Lombi rischiarata dalla luna piena.

Il festival ha anche una programmazione online su segninonda.org fatta di contenuti extra: tra questi anche tre nuove puntate della web serie “Tutti in Carrozza! Teatro, storie, musiche per viaggiare con la fantasia” – un progetto di Teatro Biblioteca Quarticciolo e Teatro Viola – girate proprio al Giglio nelle giornate del festival che vede come protagonista l’attrice Chiara De Bonis e alcuni degli artisti in programma, visibili dalla prossima settimana sulla piattaforma. Ma ci sono anche podcast, interviste agli autori e il racconto dell’esperienza degli adolescenti che hanno partecipato alla Teen Academy, spazio quotidiano d’incontro e scambio tra ragazzi e operatori culturali, critici teatrali e artisti che hanno esplorato insieme l’isola in questi cinque giorni confrontandosi su temi ogni volta diversi.

Gli eventi dal vivo del festival si possono prenotare contattando il seguente numero: 347.1378075. I contenuti su segninonda.org sono ad accesso gratuito basta solo registrarsi su segnidinfanzia.org – segninonda.org