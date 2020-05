Sicurezza stradale: al via gli interventi del Comune per sistemare la segnaletica

In previsione della prossima riapertura della stagione turistica, il Comune di Castiglione della Pescaia riprende le consuete attività di preparazione del paese per accogliere gli ospiti. Al via i lavori manutentivi e sono in completamento le opere strutturali iniziate nel periodo di inizio anno, successivamente interrotte per le note vicende dovute all’emergenza sanitaria.

In fase di ultimazione i ripascimenti dei tratti di spiaggia da Capezzolo a Rocchette, sospesi all’inizio della stagione balneare 2019. Si sta completando la prima fase della sistemazione degli arenili di Punta Ala, che, dopo lo stop estivo, riprenderanno per essere completati nella primavera 2021.

«Ripartiamo dal 1° giugno – dichiara il sindaco Giancarlo Farnetani –, il paese è pronto. Siamo in attesa dei protocolli sanitari che consentiranno alle imprese del turismo l’organizzazione delle proprie attività. Il personale del Comando polizia municipale della cittadina costiera all’inizio dell’anno aveva individuato tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione dei soggetti con i quali stipulare specifici contratti per questi lavori e adesso, terminato il lockdown, le ditte hanno dato la loro disponibilità e lunedì 18 maggio prenderà il via una consistente azione di manutenzione della viabilità stradale».

«Faremo collocare – spiega Farnetani – segnali caduti o mancanti, anche a causa di incidenti o eventi atmosferici. Le strisce, ormai logorate dal traffico, riprenderanno efficacia con la nuova posa di vernice sull’asfalto, ma sarà realizzato anche un nuovo attraversamento pedonale rialzato in viale Kennedy, nei pressi dello stadio comunale “Irio Valdrighi”, mentre a Vetulonia, davanti al parco giochi di piazza Vatluna il Comando della Polizia municipale ha ritenuto necessario creare un passaggio pedonale. Tutti questi interventi sulle vie non comporteranno l’interruzione della circolazione, i lavori potranno causare qualche rallentamento, ma doteremo le strade comunali di un’adeguata e più razionale segnaletica».

«La sicurezza stradale – conclude Farnetani – ha bisogno per prima cosa di una segnaletica comprensibile che garantisca tranquillità sia ai pedoni, sia agli automobilisti e noi la stiamo facendo rimettere a nuovo, soprattutto per quelle situazioni più critiche, tenendo conto anche delle segnalazioni dei cittadini».