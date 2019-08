Barbaruta, la denuncia di un lettore: “Strada piena di buche, rischi per gli automobilisti”

“Vorrei segnalare lo stato di abbandono della strada comunale ‘Montalcino’, in località Barbaruta, a Grosseto“.

La denuncia arriva da un nostro lettore, che ha inviato una segnalazione alla redazione di Grossetonotizie.com.

“Da anni la strada è abbandonata e si sono create buche pericolose, sia per i mezzi che per le persone – continua la lettera -. La strada in questo periodo è molto utilizzata anche dai turisti che alloggiano nei numerosi agriturismi della zona. Non passa giorno che qualche automobilista non debba ricorrere alla sostituzione dello pneumatico, è vergognoso che nessuno intervenga”.