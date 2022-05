Elezioni amministrative e referendum: nella frazione si voterà nella sala Bartolini

La sala Bartolini di Saturnia sarà la sede del seggio elettorale per le prossime consultazioni referendarie e amministrative previste per il 12 giugno.

È stata approvata in Giunta la deliberazione che rettifica quella dell’8 marzo, che aveva a oggetto lo spostamento temporaneo del seggio elettorale di Saturnia, a causa dell’inagibilità dell’edificio scolastico dove si sarebbero dovute tenere le operazioni di voto. Proprio nello scorso mese di marzo era stato deciso dalla Giunta comunale di spostare il seggio di Saturnia a Manciano per mancanza di altri locali pubblici idonei all’esercizio di voto sulla frazione.

Solo il 5 aprile è emersa la possibilità di utilizzo della sala Bartolini di Saturnia, di proprietà di Banca Tema, nonostante fossero evidenti alcune problematiche dei locali nel rispetto della circolare del Ministero degli Interni che disciplina i requisiti necessari affinché i locali possano essere utilizzati con destinazione di seggio.

Dopo numerosi sopralluoghi da parte dell’ufficio lavori pubblici del Comune di Manciano e del comandante della locale stazione dei Carabinieri di Saturnia, il maresciallo Espedito Longobardi, al fine di verificare la possibilità di adibire questo immobile a seggio elettorale per una sezione, è stato dato parere positivo per l’utilizzo della sala in quanto per l’accesso dall’esterno è presente una pedana metallica amovibile che consente il superamento del dislivello in entrata ed in uscita ai locali, superando l’unica barriera architettonica riscontrata, costituita da un gradino, ed è stato constatato che i locali sono in ottime condizioni di manutenzione, dotati di impianti elettrici, riscaldamento ed acqua calda, sono state inoltre verificate le condizioni igienico-sanitarie dei locali, la possibile dislocazione del seggio e la possibile disposizione della forza pubblica a guardia del seggio elettorale e pertanto idonei ad essere utilizzati come seggio elettorale.

È stato così richiesta, dall’amministrazione comunale alla sottocommissione elettorale circondariale di Orbetello, la prescritta autorizzazione per trasferire in via provvisoria la sezione elettorale n. 9 dalla scuola di Saturnia alla sala Bartolini di Saturnia.