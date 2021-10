Prima seduta del Consiglio comunale: si insedia la Giunta Vivarelli Colonna

Si terrà martedì 26 ottobre la prima seduta del Consiglio comunale di Grosseto in seguito alle elezioni del 3 e 4 ottobre.

L’assemblea è convocata per le 9 nella sede comunale di piazza Duomo, 1. Per evitare assembramenti è sconsigliata la presenza del pubblico, ad esclusione della stampa. In quest’ottica sarà presente il personale del Comune che accerterà l’assenza di assembramenti.

I lavori potranno comunque essere seguiti in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Grosseto al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw

Questo l’ordine del giorno:

1. D.Lgs. 267/2000, art. 41 – Esame della condizione degli eletti nella consultazione elettorale del 3 e 4 ottobre 2021.

2. Giuramento del Sindaco.

3. Comunicazione dei nominativi dei componenti della Giunta comunale.

4. Elezione del presidente del Consiglio comunale.

5. Elezione del vice presidente del Consiglio comunale.

6. Elezione della Commissione elettorale comunale.