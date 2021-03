Nuova sede per gli uffici della Cna in paese: saranno aperti tutti i mercoledì

Nuova sede per la Cna di Santa Fiora, che cambia indirizzo, ma non i servizi e le prestazioni erogate. Ogni mercoledì, dalle 15 alle 18, la sede in via Marconi 13 a Santa Fiora sarà a disposizione delle imprese associate e dei cittadini per tutti i servizi offerti dal sistema Cna.

Nella nuova sede periferica, più facilmente raggiungibile e completamente rinnovata, gli associati potranno, così come in altre sedi periferiche di Cna Grosseto, accedere ai servizi offerti dall’associazione e dalle società del sistema, come Caf, patronato Epasa Itaco, Ambiente&Sicurezza, Cna Servizi. Varie le prestazioni: dalla consulenza fiscale e per il credito, alle informazioni sui corsi di formazione, dalla consulenza sul lavoro alle norme in materia di ambiente e sicurezza, fino ai servizi di assistenza in materia previdenziale.

Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare la sede Cna di Castel del Piano al numero 0564.955683 o inviare una email a f.bai@cna-gr.it.