Cpia, individuata la sede per i prossimi due anni: “Aumentato numero delle aule”

Saranno ospitati nei locali dell’Isis Leopoldo II di Lorena i corsi del Cpia, il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti che offre lezioni di alfabetizzazione per italiani e stranieri.

All’avvio di questo anno scolastico, il Leopoldo di Lorena ha stipulato una convenzione con il Cpia per l’uso di 6 locali in via Meda a Grosseto nelle ore pomeridiane, fino all’anno scolastico 2020-2021.

“L’impegno di Comune e Provincia nel seguire la questione Cpia è stato altissimo, fin dalla prima volta in cui venne posta in attenzione la questione – commentano Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e la consigliera provinciale delegata Olga Ciaramella -. L’interessamento porta oggi i suoi frutti concreti: la Provincia mette a disposizione dei corsi di alfabetizzazione per adulti 6 aule, due in più rispetto al passato, per consentire qualità e continuità dell’offerta formativa. Ringraziamo i dirigenti dei rispettivi istituti per il percorso dialogico che ha portato alla condivisone della scelta e alla soluzione definitiva. Agli adulti che frequenteranno i corsi auguriamo buono studio e successo nella propria carriera formativa”.

A Grosseto, il centro era stato ospitato per sette anni dall’Istituto Fossombroni in virtù di una convenzione esauritasi nel giugno 2018. Da quel momento, Comune e Provincia si sono attivati per lavorare ad una soluzione condivisa e sostenibile.