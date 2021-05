“Secret Love”: il primo yacht di lusso dell’anno attracca all’Argentario

Il “saluto alla voce” di antica tradizione marinaresca dal balcone/plancia di Artemare Club che si affaccia sul lungomare di Porto Santo Stefano ha dato il benvenuto a “Secret Love”, primo yacht lussuoso della stagione 2021 dell’Argentario, ormeggiato alla storica banchina della Pilarella.

La bella nave da diporto incuriosisce per il suo nome e per il luogo di origine, Bikini, atollo nell’oceano nord pacifico tra l’Indonesia e l’Australia delle Isole Marshall, i tanti residenti e forestieri presenti nel territorio in questo weekend del primo maggio, che dà il via alla stagione turistica anche grazie a una maggiore mobilità delle norma più permissive dell’ultimo provvedimento della lotta alla pandemia.

Lungo più di 36 metri, “Secret Love” è stato costruito con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio nel 1990 e ristrutturato l’ultima volta nel 2020. Il sofisticato design esterno e l’ingegneria di questa nave di lusso sono opera del team di Amels, lo stile degli interni dello yacht è opera di Struik & Hamerslag. Ha una motorizzazione che gli consente una velocità di crociera di 11 nodi, una massima di 13 nodi e un’autonomia di 4.000 miglia nautiche. Può ospitare fino a 8 persone in 4 cabine, inclusa una master suite, e può alloggiare fino a 7 membri dell’equipaggio a bordo per garantire sicurezza della navigazione e ottimo servizio a bordo. Stile senza tempo, sontuosi arredi, aria condizionata, connessione Wi-Fi a bordo, Jacuzzi sul ponte creano un’atmosfera elegante e confortevole.

Porto Santo Stefano è un atterraggio nautico tra i più conosciuti per le grandi barche di lusso del mondo. Ogni anno alla Pilarella arrivano centinaia di yacht, con proprietari anche famosi abitudinari dell’Argentario, molto importanti per l’economia del luogo, che Artemare Club segue e documenta per il suo archivio nautico storico a disposizione dei media, studiosi, soci e simpatizzanti dell’ormai nota associazione “delle donne e degli uomini che amano il mare”.

Foto: Artemare Club