Seconda puntata di EdicolAcustic@homE: ospiti Irene Colombo e Roberta Giallo

Venerdì 8 maggio, alle 21, va in onda sulla pagina Facebook di EdicolAcustica la seconda puntata di EdicolAcustic@homE, il nuovo format nato dal “chiosco sonoro” maremmano.

In questa puntata Alberto Guazzi e Michele Scuffiotti e, in collegamento da Milano, Marco D’Alò, intervisteranno Irene Colombo, conduttrice televisiva specializzata in programmi sulla ristorazione e pasticceria, che ha lavorato per Alice TV e condotto eventi con Iginio Massari, uno dei pasticceri più importanti al mondo. Con lei parleranno anche del momento di difficoltà del settore della ristorazione.

La musica è sempre fondamentale nei progetti di EdicolAcustica e, oltre al resident duo formato da Alice Bertoncini e Francesco Sozzi, l’ospite musicale sarà Roberta Giallo, protagonista di un tour mondiale con il suo ultimo album, che ha scritto canzoni per Lucio Dalla e Samuele Bersani.