Seconda edizione di “SEI x l’ARTE”: l’arte contemporanea come vetrina del territorio

Seconda edizione di “SEI x l’ARTE“, il progetto lanciato lo scorso anno da Sei Toscana, che vede l‘arte contemporanea come vetrina del territorio della Toscana del sud. “SEI x l’ARTE” persegue il duplice obiettivo di favorire la diffusione della conoscenza delle arti visive e, nello stesso tempo, di incoraggiare artisti contemporanei toscani incaricati appunto di promuovere, attraverso le proprie opere, lo splendido territorio in cui svolge il servizio Sei Toscana.

Un modo di valorizzare la profonda vocazione storico-artistica e l’impareggiabile valore paesaggistico del territorio, nella convinzione che anche attraverso contributi di questo tipo si rafforzi il necessario legame tra il gestore dei servizi di igiene ambientale e le molte comunità a favore delle quali opera.

L’opera d’arte di questa seconda edizione del progetto è “Traveling Through Tuscany“, realizzata dal maestro Francesco Forconi, in arte SKIM.

“Nella mia opera – spiega Skim – si affronta il tema del viaggio nella natura attraverso i colori e le forme del paesaggio della Toscana meridionale passando dal mare fino ai monti, dai monumenti alla natura, dal giorno alla notte, in uno spazio non definito tra kaos e armonia con i colori del territorio, il tutto per perdersi e ritrovarsi nelle proprie collocazioni”.

Così come lo scorso anno, l’opera è stata riprodotta in una serie limitata di 150 esemplari consegnati come regalo di Natale da Sei Toscana ai sindaci dei Comuni dell’ATO Toscana Sud.

Francesco Forconi, in arte SKIM, nasce a Firenze nel 1985 e si interessa da subito al mondo dei graffiti e all’arte. Si diploma presso l’Istituto d’Arte di Firenze in Grafica Pubblicitaria nel 2006 e prosegue gli studi nella Scuola Internazionale di Comics fino al 2009. Nel suo studio si occupa di pittura, illustrazione, fumetti, graffiti, design e grafica. SKIM è un artista eclettico, molto sensibile all’uso del colore, così come la sua tecnica, connubio perfetto tra old school e innovazione, che definisce nettamente il suo stile ironico e poetico. Con i suoi Kaos Armonici interpreta le storie e i sogni e analizza la quotidianità e la traduce in arte, sorprendendo lo spettatore per il contrasto tra l’esplosione di colore delle sue opere e il messaggio mai banale. SKIM rappresenta un’arte diversa, attraente e piacevole da osservare, e con il suo motto “In Color We Trust” si sta facendo largo con mostre e performance in contesti nazionali ed internazionali.