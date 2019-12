Aeroporto civile, Seam: “Aumentano gli atterraggi e le partenze consentite”

Il Consiglio di amministrazione della Seam Spa ha preso in esame, nel corso di una seduta aperta alla partecipazione del maggior socio privato (Ilca Srl) e del maggior socio pubblico (l’amministrazione provinciale), lo stato di avanzamento dei rapporti con l’Aeronautica Militare.

“A giudizio del Cda la convenzione sullo scambio di servizi, sottoscritta lo scorso anno con il comando del 4° Stormo, appare essere stato lo strumento adeguato a indurre nuovi e costruttivi rapporti, aprendo la strada a ulteriori forme di scambio e di reciproca collaborazione – spiega il presidente di Seam, Tommaso Fralcalanci -. E’ di questi giorni, infatti la comunicazione con cui lo Sma, raccogliendo le richieste avanzate da Seam e sostenute da numerosi stakeholders, ha portato a 2.000 il numero dei movimenti autorizzati, erano 1.450 nel 2018, elevati a 1.750 nello scorso anno, ed ha aderito alla richiesta di decollo notturno, a fronte di necessità eccezionali e non pianificabili, consentendo cosi alla società di capitalizzare gli investimenti relativi all’installazione degli avvisi luminosi Avl. Infine, ma non per ordine di importanza, ha aperto la strada alto sviluppo dell’aviazione commerciale previa verifica, alla bisogna, dell’impatto di questa sulle attività istituzionali dello Stormo“.

“In tal senso il Consiglio di amministrazione, mio tramite, rivolge il più sentito ringraziamento a tutti i soggetti locali che hanno sostenuto le istanze della Seam, rendendo disponibile questo risultato (in primis al sindaco e presidente della Provincia Antonfrancesco Vivarelli Colonna, all’assessore regionale Ceccarelli, al presidente della Camera di Commercio Breda, al consigliere regionale Marras e agli Ambiti turistici di Maremma Nord, Maremma Sud, Costa degli Etruschi, Amiata), al nuovo presidente Enac, al suo staff, il quale ci ha ricevuto e si è fatto carico delle nostre richieste, nonchè al direttore aeroportuale di Enac per la Toscana, Marco Montini, e all’ex direttore aeroportuale Fabiola Cardea, ma soprattutto ai vertici dello Stato Maggiore dell’Aeronautica e in particolare al Capo di Stato Maggiore, Generale Rosso che – continua Francalanci -, oltre ad averci ricevuto, insieme al Sotto Capo Generale Goretti, ci ha ascoltato ed ha mantenuto l’impegno di una risposta, che per giunta e stata in gran parte positiva, resa entro la fine dell’anno“.

“Sulla base di tali premesse, si può dire che le cose sembrano volgere al meglio, ma al tempo stesso che la vera sfida comincia oggi. L’impegno, ancora una volta, sarà quello di muoverci insieme, in maniera coordinata e compatta per la ricerca, visti anche gli obblighi imposti dalla legge Madia, di nuovi vettori aerei, di un consequenziale incremento dei ricavi e di ulteriori possibilità di sviluppo. Anche i conti del 2019, nonostante i maggiori costi indotti dallo scambio di servizi, sembrano ad oggi mantenersi in ordine – continua Francalanci -. L’attrazione di compagnie aeree è estremamente difficile, visto che nella maggior parte dei casi la richiesta è quella di un incentivo economico, il cosiddetto concorso all’attività di marketing, pesante e incompatibile con le disponibilità attuali di Seam Spa – sottolinea Francalanci -. In ogni caso non abbiamo intenzione di arrenderci; andremo avanti cercando di utilizzare al meglio la nostra infrastruttura e di promuovere, anche suo tramite, lo sviluppo economico del territorio certi dell’interrelazione biunivoca sviluppo del territorio-sviluppo dell’aeroporto. Per tali motivazioni Seam Spa si è concentrata quest’anno sulle sopra menzionate problematiche strutturali esistenti e meno sull’attività di promozione turistica avviata lo scorso anno. E’ recente l’affidamento provvisorio per la realizzazione di un parcheggio di lunga sosta, e prevediamo di avviare i lavori subito dopo la pausa natalizia”.

“Confidando in un anno 2020 ancora migliore di quelli immediatamente precedenti, nell’ottica di poter esser sempre più utili al territorio, colgo l’occasione per inviare a tutti i cittadini del sud della Toscana, ed in particolar modo ai maremmani – termina Francalanci –, il presente aggiornamento e a nome del Consiglio di amministrazione, dei dipendenti Seam e mio personale, i migliori auguri di buone feste riconfermando il nostro massimo impegno“.