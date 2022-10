Halloween, Gustatus, sole e bagni: la nave da crociera Sea Dream II torna all’Argentario

Si, domenica 31 ottobre eccola a Porto Santo Stefano, la lussuosa nave da crociera Sea Dream II, e con il suo arrivo si completa la stagione crocieristica prevista da PortArgentario, con forte crescita di scali di navi e numero di passeggeri in visita al territorio maremmano e non solo.

Subito documentata da Artemare Club per l’archivio storico del Cruising dei porti del Promontorio, custodito nella sede del sodalizio a Porto Santo Stefano a disposizione di media, soci e simpatizzanti dell’associazione, la Sea Dream II, con i suoi passeggeri, sono stati accolti con il solito professionismo, gentilezza e cortesia dello staff di PortArgentario, organizzato dal direttore tecnico Fabrizio Palombo, e hanno trovato il territorio maremmano, i paesi e le città facenti parte il progetto con tanti importanti eventi di festa, tra cui Halloween nel corso antico di Porto Santo Stefano, dove è anche la sede di Artemare Club, e Gustatus a Orbetello, ma anche sole e mare quasi estivi, tanto che la nave ha messo lo scivolo per consentire ai suoi passeggeri di godere di un gradevole bagno con davanti uno dei più bei paesaggi costieri d’Italia.

La SeaDream, II che ha già fatto scalo più volte nei porti dell’Argentario, è una nave da crociera in stile yacht in servizio dal 1985, precedentemente chiamata Sea Goddess II, operativa per Sea Goddess Line e Cunard, nel gennaio 2000 trasferita alla Seabourn, diventando Seabourn Goddes II, dal 2001 è stata acquistata dalla Compagnia SeaDream Yacht Club e ha una nave gemella, la SeaDream I. La compagnia SeaDream Yacht Club è una linea di crociere privata con sede a Oslo, in Norvegia, fondata nel 2002 dall’americano Larry Pimentel e dal suo socio in affari Atle Brynestad, fondatore norvegese di Seabourn Cruise Line ,e da allora Brynestad è diventato presidente della società e unico proprietario. La compagnia è particolarmente affezionata all’Argentario le sue navi da diversi anni fanno regolarmente scslo nelle sue rade.