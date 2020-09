Riapertura scuole, il Comune: “Ecco le novità per rispettare le norme anti-Covid”

L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia coglie l’occasione dell’approssimarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico, diverso dal solito, per augurare a tutti, studenti, genitori, insegnanti, collaboratori scolastici e dirigente, una buona ripartenza dopo il blocco obbligato dovuto al Covid-19.

“Nei sei mesi di lockdown, ringraziamo l’impegno della scuola per aver portato avanti con continuità la didattica nei confronti dei nostri ragazzi, oggi vogliamo che questa insolita riapertura sia sinonimo di sicurezza e tranquillità per tutti – si legge in una nota del Comune -. Fin dai primi giorni di luglio, gli esponenti della Giunta di Castiglione della Pescaia e il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo ‘Orsino Orsini’ hanno lavorato per risolvere le criticità all’interno dei vari plessi, in modo da garantire la rispondenza a tutte le norme anti covid. Molte delle aule erano già regolari e il lavoro compiuto è consistito principalmente nella rimodulazione e riconversione funzionale degli spazi che in passato erano destinati ad altre attività scolastiche, trasformando i locali dedicati ai laboratori in ampie aule dove contenere le classi più numerose“.

“Altra novità che i ragazzi troveranno al suono della prima campanella saranno i varchi d’accesso alla scuola, ingressi e uscite separate per evitare assembramenti – prosegue il comunicato -. Le elementari delle Paduline avranno, inoltre, una nuova apertura, dal piazzale del centro commerciale, che permetterà entrata e uscita di quegli alunni che non usufruiscono del servizio scuolabus, mentre i bambini della scuola materna potranno effettuare la didattica anche all’aperto grazie alla disponibilità di alcuni gazebo installati appositamente nel loro giardino. Il servizio scuolabus sarà rafforzato tramite l’integrazione di un ulteriore mezzo a disposizione del trasporto, così che la flotta in circolazione sul territorio comunale sarà composta da 6 autobus gialli, grazie ai quali riusciremo a garantire il servizio a tutti quelli che ne hanno fatto richiesta e rispettare lo stesso orario di inizio per tutte le lezioni. Tutti i mezzi saranno dotati di dispenser liquidi per l’igienizzazione delle mani e sanificati quotidianamente“.

“Per garantire il regolare svolgimento del servizio mensa sono stati effettuati numerosi incontri con il responsabile della ditta Camst e messe in atto tutte le disposizioni per permettere l’erogazione dei pasti in sicurezza – termina la nota –, senza stravolgimenti per alunni e operatori“.