Nuovi scuolabus ecologici e a metano: presteranno servizio a 130 alunni

Gli scuolabus che dallo scorso 27 settembre accompagnano le studentesse e gli studenti di Follonica sono nuovi ed ecologici: i mezzi sono a metano e sono classificati Euro 6, ovvero tra i più moderni in circolazione.

Il servizio è stato affidato a una ditta esterna tramite bando per la durata di 3 anni e, dopo un primo periodo di rodaggio, è adesso partito a pieno: ad usufruirne sono in 130 tra bambini e ragazzi, dal lunedì al venerdì. Nei primi giorni sono stati registrati alcuni ritardi, ma gli autisti, che si trovano a svolgere un servizio importante e di grande responsabilità, hanno adesso preso piena confidenza con il percorso giornaliero.

A bordo vengono messe in pratica tutte le precauzioni anti Covid-19 necessarie e i mezzi vengono quindi sanificati giornalmente tramite attrezzatura professionale.

Per seguire i ragazzi e garantirne la sicurezza a bordo, la ditta ha inoltre messo a disposizione degli assistenti che, oltre a seguire le bambine e i bambini delle materne come richiesto dalla legge, proseguono il lavoro fino alla fine del percorso, offrendo il servizio anche per le elementari e per le medie. L’amministrazione comunale di Follonica, per garantire la sicurezza degli studenti che attendono l’arrivo dello scuolabus, ha inoltre richiesto la presenza degli assistenti a terra, che hanno il compito di controllare i bambini e le bambine all’entrata e all’uscita delle scuole elementari Buozzi e Don Milani. I due plessi che si trovano agli estremi del percorso si trovano infatti a dover attendere l’arrivo e la partenza dei mezzi.

«Il trasporto scolastico – dichiara l’amministrazione comunale – è da sempre un servizio importante e con questo nuovo affidamento, della durata di tre anni, abbiamo voluto puntare anche su un moderno concetto di trasporto ecologico e sostenibile. Grazie agli uffici comunali è stato elaborato un progetto sicuro per offrire un servizio migliore ai bambini e ai ragazzi, offrendo in dotazione mezzi moderni, meno inquinanti e adeguati alle nuove norme in materia di sicurezza».