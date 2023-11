ioleggoperchè: gli studenti realizzano giochi, canzoni e attività in libreria

Follonica (Grosseto). Anche quest’anno l’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” di Follonica ha aderito alla più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, #ioleggoperchè, giunta alla sua ottava edizione e promossa dall’Associazione italiana editori in collaborazione con le più alte istituzioni, la filiera del libro, i media, per il potenziamento delle biblioteche scolastiche di tutta Italia.

Per sensibilizzare la società sul valore della lettura come attività rigenerante e benefica, luogo di libertà che ci immerge in realtà che nutrono la nostra immaginazione, i bambini delle scuole dell’infanzia I “Melograni” e “Il Fontino”, gli studenti delle scuole primarie “Bruno Buozzi”, “Don Milani” e della scuola secondaria di primo grado “Arrigo Bugiani” hanno organizzato attività, letture, giochi, canzoni sulla cura e la pace, temi che riassumono i valori ispiratori della missione che si prefiggono i docenti e le docenti dell’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” di Follonica.

La settimana è stata inaugurata, alla libreria Chiti, dalla classe II B della scuola secondaria di primo grado “Arrigo Bugiani”, che ha invitato le classi V A e V B della scuola primaria “Buozzi”, guidandoli in attività e giochi partendo dalla lettura di “Foglie”, un albo di Ella Melideo, autrice presente all’iniziativa, all’insegna della diversità perchè noi siamo “infinite foglie un solo albero, infinite emozioni un solo cuore”.

Le insegnanti e i bambini della scuola dell’infanzia “I Melograni” hanno partecipato al progetto dedicandosi ad attività, giochi, letture, canzoni sulla tematica dei diritti portando in dono alla libreria Chiti un libro da loro ideato che rappresenta i loro diritti e i loro doveri tramite dei disegni.

Le sezioni dei bambini della scuola dell’infanzia “Il Fontino” hanno accolto l’invito della libreria Altrimondi per assistere alla lettura di “Rosicchio il mostro dei libri” di Yarlett, i bambini di 5 anni hanno donato un grande cuore sul quale è riportata una riflessione nata da conversazioni sull’attualità, “la guerra spegne il cervello, un libro lo accende”.

La libreria Altrimondi ha, inoltre, coinvolto le classi I A, I B, II A e III A della scuola primaria “Buozzi” in un laboratorio traendo spunto dagli albi “Che idea” di Yamada e “Mr scarabocchio” di Capobianco e Cantone, ideando i propri scarabocchi considerandoli non come errori ma come un insieme di possibilità e creando con essi una storia con il kamishibai.

Anche le classi prime e quarte della scuola primaria “Don Milani” hanno aderito all’iniziativa #ioleggoperchè, coniugando il tema della lettura e quello dei colori. I bambini con i genitori, dopo la lettura dell’albo “Il tempo delle ciliegie” di De Lestrade e Docampo, hanno svolto un laboratorio che è consistito in un “lampo di scrittura” collettivo coinvolgendo anche i passanti e, accompagnati da musiche sui colori, hanno ricostruito la story board dell’albo.

Le classi terze della scuola primaria “Don Milani” hanno coinvolto i genitori in un gioco che consisteva nell’indovinare i titoli di libri famosi tramite citazioni tratte dai libri stessi; poi hanno realizzato un cartellone facendosi trasportare dalla musica e dalle “battute” dei libri.

Le classi seconde della scuola primaria “Don Milani”, dopo aver letto “Io fuori, io dentro” albo di Zanotti Ferrari, hanno riflettuto sulle diverse situazioni che si incontrano nella vita e per raccontarlo, attraverso musiche diverse, hanno creato insieme un linguaggio fatto di colori e di linee, per esprimere attraverso il gesto grafico ciò che la musica suscita dentro di loro.

I libri sono come colori perchè rendono il mondo più bello, sono come la musica perchè fa ballare la fantasia. Lettura, musica e arte come strumenti che ci aiutano quotidianamente a sentire, attraversare e vivere le emozioni.

I docenti e gli alunni dell’Istituto hanno partecipato con entusiasmo a questa iniziativa scoprendo il piacere di leggere perchè il mondo del future si costruisce con I libri. Alunni che sin da piccoli scoprono il piacere di leggere saranno lettori anche da grandi e questo lo sanno i docenti dell’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena”, che con ogni strategia cercano di incoraggiare gli alunni a leggere .

Tutti i prodotti delle attività svolte saranno esposti fino al 18 novembre nelle librerie partner dell’iniziativa: “Chiti” in via Roma 83, “Altri Mondi” in via Albereta 50 e “Cmc” di Gioia Boddi e Giulia Picci in via Salceta 8/10.