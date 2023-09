Sicurezza stradale, il Pullman azzurro della Polizia fa tappa in paese: incontro con alunni e insegnanti

Orbetello (Grosseto). Ieri mattina si è tenuto a Orbetello, organizzato dall’associazione storico culturale Duca d’Arco, un evento sul tema della legalità e della guida sicura, che ha visto la partecipazione del Pullman azzurro della Polizia di Stato, il mezzo per eccellenza della campagna informativa ed educativa della Polizia Stradale.

Gli agenti hanno incontrato alunni e docenti delle scuole della città, per illustrare loro quali sono i pericoli che si nascondono tra le pieghe della guida su strada e quali le norme comportamentali da rispettare per garantire incolumità e sicurezza.

“Utenti della strada lo siamo tutti, dai più grandi ai più piccini, a bordo di auto, moto, bici, monopattini e con tutti i nuovi sistemi di mobilita’ che ogni giorno si producono e si evolvono – si legge in una nota della Polizia Stradale –. Ma i pericoli sono sempre gli stessi ed è proprio per questo che la Polizia di Stato negli ultimi anni sta investendo molto sul tema della sicurezza stradale, sia rafforzando la presenza sul territorio che promuovendo una sempre maggiore formazione dell’utenza, con l’obiettivo dichiarato di ridurre del 50% l’incidentalità entro il 2030, sino ad azzerarla entro il 2050. La Polizia Stradale non intende abbassare la guardia e nessuno sforzo sarà risparmiato se lo scopo è quello di salvare vite umane, spesso giovanissime; e ciò anche utilizzano il linguaggio delle nuove generazioni, alle quali va sempre ricordato come la vita umana sia più importante di una distrazione, come un messaggio inviato con il cellulare non valga la vita di una persona”.