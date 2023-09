“Una nuova stella nell’hôtellerie”: consegnata la borsa di studio

Talamone (Grosseto). Nella cornice della baia di Talamone, direttamente sulla splendida terrazza del The Caesar Hotel Capo d’Uomo, si è svolta la consegna della seconda borsa di studio “Una nuova stella nell’hôtellerie”, nata dalla collaborazione tra Gitav e l’Istituto alberghiero “Del Rosso – Da Verrazzano” di Orbetello.

Alla consegna erano presenti Luisa Filippini, dirigente scolastico dell’istituto “R. Del Rosso – G. Da Verrazzano”, una delegazione dell’amministrazione comunale di Orbetello, l’insegnante di accoglienza turistica Daniele Crisalli e Gloria Francorsi, amministratore delegato del Consorzio Gitav.

Hanno partecipato all’evento Nunzia Costantini, prefetto del Rotary Club di Orbetello Costa d’Argento, la dottoressa Antonella Cutarelli, dirigente del Centro per l’Impiego di Orbetello, Marina Anselmi, funzionario esperto in politiche del lavoro senior presso Arti – Agenzia toscana per l’impiego, Pasquale Iervolino, presidente dei Giovani Albergatori, Eleonora Angeli, responsabile per Ebbt del Centro servizi turistici di Grosseto, e i docenti Paola Andolfi, Giulia Velasco, Michele Sorrenti e Jennifer Siedlaczek, rappresentanti della scuola delle allieve premiate.

Gli studenti premiati

La seconda edizione della borsa di studio, del valore di 1.000,00 euro di formazione specializzata in Hospitality Management, Revenue, Digital Reputation e Quality, è stata assegnata quest’anno a Zoe Giusti e Eleonora Zillanti, che si sono contraddistinte per la costanza, l’impegno e le capacità dimostrate lo scorso anno scolastico.

“La borsa di studio ‘Una nuova stella nell’hôtellerie’ e le iniziative agli studenti confermano l’impegno di Gitav nella valorizzazione dei giovani e si inseriscono nell’ambizioso progetto volto a creare un ambiente armonioso tra collaboratori ed ospiti, valorizzando i talenti e le creatività di ognuno esaltando in contemporanea le peculiarità e la cultura di ogni territorio”, dichiara Gloria Francorsi, amministratore delegato del Consorzio Gitav.

Il Gruppo Gitav ha ospitato anche quest’anno gli alunni in uno stage di accoglienza turistica in tutte le strutture ricettive del Gruppo, villaggi e hotel, dove già oggi lavorano molti diplomati dell’istituto enogastronomico “Del Rosso – Da Verrazzano” di Orbetello.