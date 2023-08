“Lei!”: i ritratti realizzati dagli studenti della scuola media in mostra

Porto Santo Stefano (Grosseto). Il volto espressivo di Margherita Hack, quello sorridente di Paola Egonu, l’espressione sbarazzina di Ambra Sabatini o lo sguardo intenso di Anna Magnani. Sono solo alcune delle protagoniste di un’iniziativa unica, originale, di spessore.

A realizzare questi ritratti sono stati infatti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Monte Argentario – Giglio che, durante lo scorso anno scolastico, hanno svolto un lavoro di ricerca e poi disegnato con le loro mani 170 ritratti di donne che si sono distinte nel corso della loro vita per intelligenza, creatività, coraggio e attenzione per i diritti umani.

Un mondo al femminile, visto con gli occhi del futuro, diventato adesso una proiezione di immagini dal titolo “Lei! Ritratti”, che verrà presentata lunedì 20 agosto alle 21.30 in piazza dei Rioni a Porto Santo Stefano, organizzata in collaborazione tra Comune di Monte Argentario, Pro Loco di Porto Santo Stefano e Istituto comprensivo.

“Un percorso iniziato a scuola in occasione del 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne – afferma la professoressa Sara Magiotti, docente all’Istituto comprensivo, che ha lavorato al progetto in collaborazione con altri colleghi dell’istituto –, proseguito poi per tutto l’anno scolastico con un lavoro di ricerca riguardante l’individuazione delle figure femminili, prima, poi proseguito con la realizzazione dei ritratti con la tecnica ‘a sanguigna’, una tecnica grafica che risale al Rinascimento, utilizzata per la sua preziosa sensibilità nel trattare il segno”.

Gli alunni dell’Istituto comprensivo si sono mostrati sensibili sia riguardo al tema delle pari opportunità e della parità di genere sia nella realizzazione degli elaborati che verranno proiettati. Nel corso della serata ci saranno gli interventi e letture di brani da parte di figure femminili: per la scuola, la dirigente Rosa Tantulli, le docenti Sara Magiotti, Caterina Solari, Margherita Bragadin, Eugenia Cerulli, Alessandra Giuliani; Chiara Orsini e Paolo Pucino, assessori del Comune di Monte Argentario; Elisa Brinchi Giusti, vicepresidente della Commissione pari opportunità della Provincia di Grosseto; la professoressa Eda De Pirro, la dottoresssa Paola Loffredo, Costanza Ghezzi, scrittrice, dell’Associazione antiviolenza Olimpia De Gouges; Mara Scotto, pittrice, delegata del Comune; Francesca Guasti, del centro Danza Argentario; Beatrice Sordini, presidente della Pro Loco di Porto Santo Stefano.