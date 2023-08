La scuola sarà abbattuta: approvato il progetto per l’installazione di aule prefabbricate

Grosseto. Approvato dalla Giunta comunale di Grosseto il progetto per l’installazione e il noleggio di strutture temporanee a uso didattico nella scuola primaria di via Monte Bianco.

I lavori

Gli importanti lavori che interesseranno il plesso scolastico, per cui lo scorso anno sono arrivati oltre 8 milioni di euro dal Pnrr, prevedono la demolizione immediata dei plessi di via Adamello e di via Capodistria e la successiva demolizione del plesso di via Monte Bianco, una volta completata la nuova scuola.

Considerato che gli interventi condizioneranno la fruibilità contemporanea di tutte le aule nel corso del cantiere, l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario procedere al posizionamento, fino al termine dei lavori, di due strutture prefabbricate adibite ad aule scolastiche e relativi servizi.

“Il servizio di noleggio delle due strutture, dal costo di 161mila euro, permetteranno di garantire agli studenti un percorso di continuità didattica – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi e l’assessore all’istruzione Angela Amante – andando incontro alle esigenze dei nostri ragazzi e dell’intero personale scolastico. L’inizio del nuovo anno scolastico, ormai alle porte, non avrà, dunque, conseguenze per il regolare svolgimento della didattica, né disagi fisiologici dovuti all’apertura e alla prosecuzione del cantiere che saranno ridotti al minimo. Un percorso necessario che restituirà alla città una struttura scolastica moderna e all’avanguardia”.