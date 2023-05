Erasmus+: 48 studenti maremmani in partenza per l’estero

Grosseto. Iniziano per 48 studenti delle scuole superiori del territorio provinciale le attività all’estero del progetto Erasmus+, organizzate dalla Provincia di Grosseto per il 2023.

Le scuole

Le scuole coinvolte sono il Polo Bianciardi Grosseto; l’Isis “Leopoldo di Lorena” di Grosseto; l’Isis “Manetti” di Grosseto; l’Isis “Zuccarelli” di Sorano; l’Isis di Follonica; l’Iis “Aldi” di Grosseto; l’Isis “Rosmini” di Grosseto; l’Isis “Fossombroni” di Grosseto.

Lo staff dei docenti accompagnatori partirà oggi, sabato 13 maggio, mentre gli studenti, divisi in 4 gruppi, li raggiungeranno il 15 maggio e resteranno all’estero per quattro settimane, destinazione La Coruña, Valencia, Porto e Malta. Il progetto della Provincia ha ottenuto un finanziamento pari a 124mila e 843 euro.

I diplomi

In occasione dell’avvio delle attività 2023 sono stati consegnati anche i diplomi Europass agli studenti che hanno fatto questa esperienza nel 2022. La consegna dei diplomi è avvenuta all’istituto alberghiero “Leopoldo II di Lorena”, a Grosseto, in via Meda. Oltre agli alunni, agli accompagnatori e ai referenti del progetto, erano presenti i dirigenti scolastici Machetti, Mugnai, e Marrata, il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola, la consigliera provinciale Cecilia Buggiani, e il segretario generale della Provincia di Grosseto, Roberto Onorati.

“La Provincia di Grosseto – spiega il presidente Francesco Limatola – è accreditata da parte dell’agenzia Inapp, Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche, che è l’agenzia nazionale del programma comunitario per l’ambito istruzione e formazione professionale. La partecipazione al progetto Erasmus+, grazie all’importante lavoro svolto dagli uffici provinciali di concerto con le scuole, consente ai giovani studenti del territorio, accompagnati dai docenti, di fare un’esperienza all’estero davvero importante ai fini della loro formazione, attraverso attività che contribuiscono ad aprire lo sguardo alla dimensione europea, confrontandosi con i coetanei di altri Stati per imparare fin dalla scuola a sentirsi cittadini d’Europa. Un percorso utile, quindi, ai fini del processo di integrazione europea che investe sulle nuove generazioni con progetti come questo, per un futuro più sostenibile, più digitale e più inclusivo. Nel 2022 il progetto della Provincia di Grosseto ha ottenuto un finanziamento di 78mila 244 euro, ha coinvolto 28 studenti e i relativi accompagnatori. Sono felice che quest’anno si possa offrire questa opportunità a ben 48 studenti.”

Nella foto: gli studenti a cui sono stati consegnati i diplomi Europass relativi dopo l’esperienza Erasmus+ Fatta nel 2022