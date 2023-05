Nuova immagine per la Commissione pari opportunità: al via la mostra degli studenti

Grosseto. Saranno esposti nella sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto, dall’8 al 19 maggio, i disegni realizzati dagli studenti e alle studentesse della classe IV B del Liceo artistico del Polo Bianciardi ai quali è stato chiesto di reinterpretare l’immagine della Commissione provinciale per le pari opportunità ispirandosi all’articolo 3 della Costituzione italiana: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.” […]

“La Commissione provinciale per le pari opportunità – spiega la presidente Veronica Tancredi – ha espresso il desiderio di realizzare una nuova immagine che la rappresenti, chiedendo la collaborazione degli studenti. Riteniamo infatti fondamentale coinvolgere i giovani per tenere conto del loro punto di vista e dell’approccio più spontaneo con cui interpretano il mondo che li circonda. Gli studenti e le studentesse del Liceo artistico si sono dedicati con impegno a questa iniziativa, seguiti dal professor Walter Palladino, realizzando lavori molto interessanti. Per valorizzare tutto questo ci è sembrato giusto allestire un’esposizione dedicata ai bozzetti e ai disegni definitivi, dando la possibilità alla cittadinanza non solo di vedere le opere, ma anche di esprimere una preferenza. Ad ogni disegno sarà collegato un numerino e al termine della visita sarà possibile votare l’opera preferita scrivendo il numero su una scheda da depositare all’interno di una cassettina. In un secondo momento la stessa Commissione provinciale per le pari opportunità deciderà quale disegno scegliere come nuova immagine, tenendo conto anche di queste preferenze. Ringrazio la scuola, gli studenti, le studentesse e il loro insegnante per l’impegno e la passione che hanno messo in questo nostro progetto.”

Gli orari

L’esposizione, a ingresso libero, sarà visitabile nei seguenti giorni: sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto, in piazza Dante Alighieri 35, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 13, e il martedì e il giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.