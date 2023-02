Il sindaco baby del paese incontra in municipio il suo “collega”

Thomas Scardamaglio frequenta la V B dell’Istituto comprensivo “Orsino Orsini” di Castiglione della Pescaia ed è stato eletto sindaco dei ragazzi della sua classe.

Ieri mattina, mercoledì 15 febbraio Thomas, assieme ai compagni di scuola e alle insegnanti, sono stati accolti in Comune dal sindaco della cittadina costiera Elena Nappi e sono state fatte le presentazioni ufficiali con tanto di foto, dove tutti e due indossano la fascia tricolore.

L’incontro

Le maestre, durante l’incontro, hanno rivelato al primo cittadino che per i ragazzi quella è stata un’esperienza davvero interessante. Attraverso il loro fervore, la voglia di partecipare attivamente alla bagarre, ma soprattutto durante questa iniziativa, è emersa la passione nel voler presentare i loro programmi e le loro idee alle istituzioni.

I candidati alla corsa di primo cittadino dei ragazzi, oltre a Thomas Scardamaglio, ha visto coinvolti Thomas Nucci, Filippo Bagnoli e Martina Cillerai.

Il sindaco castiglionese ha ricevuto il “giovane collega” e tutta la V B prima nel suo ufficio per poi trasferirsi all’interno della sala Giunta, dove in un clima gioioso, ma attento, gli alunni hanno fatto domande ad Elena Nappi pertinenti sia al suo ruolo pubblic,o ma anche entrando nel privato.

Il neo baby sindaco, emozionato, ma con grande senso di responsabilità, ha illustrato alla Nappi il suo programma, partendo dallo slogan vincente “Imparare ad amare Castiglione un passo alla volta“. Fanno parte dei punti salienti del suo mandato di confronto con l’esecutivo che amministra il paese, la sistemazione del campo di calcio dietro la chiesa di Santa Maria Goretti, l’ampliamento dell’orario di apertura della biblioteca comunale “Italo Calvino”, la realizzazione di uno scivolo per le barche sul fiume Bruna e l’utilizzo dello spazio disponibile adiacente all’impianto di calcio “Casamorino” per altre discipline sportive. Prima di lasciare il palazzo comunale il sindaco ha accompagnato gli studenti in visita agli uffici comunali dove si sono confrontati anche con i dipendenti.

«A Thomas – dichiara soddisfatto il sindaco Elena Nappi – ho ribadito di non farsi scrupoli nel farmi arrivare le iniziative che lui ed i suoi compagni di classe vogliono intraprendere. Arrivare a me non è difficile. Tutti conoscono la mail istituzionale del sindaco ed io leggo puntualmente quanto arriva nella mia casella di posta elettronica. Una mattinata davvero importante per chi come me dedica una parentesi della propria vita a questa esperienza civica prima di tornare al mio lavoro di insegnante. Le scuole contribuiscono fortemente da sempre all’educazione e alla democrazia, ma sono altresì convinta che continuare a confrontarsi con i ragazzi, ascoltare le loro richieste aiutano un paese a diventare migliore».

«Quello che c’è stato fra il sindaco, il sindaco dei ragazzi, i suoi compagni di classe e le insegnanti – sostiene Nappi – è stato senza dubbio un dialogo molto bello e democratico come avviene quando le richieste arrivano dal cuore. Da parte mia ci sarà l’impegno di intercettare le esigenze dei ragazzi che vogliono migliorare la loro scuola e la loro Castiglione della Pescaia».