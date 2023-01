Lavori della scuola finanziati dal Pnrr, Cerboni: “E’ vero che gli alunni finiranno nei container?”

“Gira con insistenza, tra le famiglie degli alunni, l’ipotesi di trasferimento delle classi di via Monte Bianco in prefabbricati (container?) alloggiati su un terreno (fangoso?) in via Canada, per tutto il periodo (2-3 anni?) necessario alla demolizione e ricostruzione della scuola finanziate dal Pnrr”.

A scriverlo, sul suo profilo Facebook, è il consigliere comunale della Lega di Grosseto, Giacomo Cerboni.

“Ho fatto un accesso agli atti per capire la questione. Se confermata, sarebbe una scelta inadeguata per i servizi scolastici. E mi sembra una soluzione improvvisata, dato che il Comune ha avuto 8 mesi di tempo dalla aggiudicazione del finanziamento Pnrr (e più di un anno dal bando) per trovare altre collocazioni più decorose (ad es. locazione o acquisto e ristrutturazione di locali esistenti) – spiega Cerboni -. Forse Sindaco e Giunta, anche in questo caso, non sapevano nulla?”.