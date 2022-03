Scuola Saturnia, approvata la variazione di bilancio. Il Comune: “Nuove aule per i ragazzi”

“Ci siamo assunti tutta la responsabilità possibile per affrontare la variazione alla sezione strategica del Dup, Documento unico di programmazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024. Una variazione di competenza e di cassa che permetterà all’amministrazione comunale di procedere con l’installazione di adeguate strutture modulari per consentire agli studenti di primo e secondo grado di Saturnia di tornare a scuola nella frazione”.

Queste le parole dell’amministrazione Morini dopo l’approvazione da parte di maggioranza e minoranza (un’assente giustificata, la consigliera Eleonora Amaddii, e un astenuto, il consigliere indipendente Fiorenzo Dionisi) della proposta di delibera al Consiglio comunale di giovedì 17 marzo.

“Una questione delicata, quella della scuola primaria e secondaria di primo grado di Saturnia, inagibile dallo scorso ottobre – relaziona l’assessore al bilancio del Comune di Manciano, Roberto Bulgarini –, su cui la nostra amministrazione ha lavorato fin dall’inizio per non lasciare solo nessuno e per dare a tutti le stesse opportunità. Grazie alla collaborazione degli uffici comunali è stata fatta, per la prima volta nella storia, una variazione importante e sostanziale a favore del noleggio di strutture modulari che diventeranno vere e proprie classi per gli studenti di Saturnia. Questa manovra comporterà una spesa rilevante per le casse del Comune, ma la nostra amministrazione ha voluto metterci la faccia e mantenere le promesse fatte alle famiglie. Il senso di responsabilità verso la collettività ci ha spinto a intraprendere la strada del noleggio delle strutture seppur con la consapevolezza che non sarà facile impegnare i capitoli di spesa nel lungo periodo”.

“Per questi motivi – continua Bulgarini – chiederemo alla Regione Toscana un contributo economico a favore della scuola di Saturnia. L’amministrazione Morini ha sempre tenuto a questa frazione e l’abbiamo dimostrato impegnando cifre da importanti per il benessere dei ragazzi e per la comunità e rimaniamo colpiti, invece, dal voto di astensione del consigliere indipendente Fiorenzo Dionisi, che di fatto non crede opportuna la realizzazione del progetto dell’installazione dei moduli per nuove aule a Saturnia, un paese da cui egli stesso proviene e di cui è originario“.

“Il voto della minoranza al Consiglio comunale – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Valeria Bruni –, che ha portato all’approvazione della proposta di delibera, dimostra ancora di più che la strada che stiamo intraprendendo è quella giusta. Siamo sicuri che questo enorme sforzo economico da parte dell’amministrazione comunale sarà ripagato dalla gioia che gli alunni dimostreranno di avere nei confronti delle nuove aule”.

“Era necessaria – conclude il sindaco di Manciano Mirco Morini – una variazione di bilancio per permettere il recupero di somme da destinare alla scuola. Saturnia non può e non deve rimanere senza scuola e quello che quest’amministrazione ha promesso verrà realizzato“.