Festival Mantovani: gli studenti della scuola media protagonisti di un concerto

Emozioni grazie ai giovani musicisti della scuola media di via Gorizia, a Follonica.

I ragazzi e le ragazze dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado “Luca Pacioli” hanno trionfato al Festival Mantovani International Guitar. Hanno donato emozioni. Quelle belle e positive. Quelle che ti fanno stare bene. E lo hanno fatto con lo strumento che più amano: la musica.

Nei giorni scorsi, i ragazzi si sono esibiti alla Fonderia Leopolda, all’interno del festival musicale.

Due i brani suonati dalla giovane orchestra: il “Postino”, tratto dalla colonna sonora del film omonimo di Massimo Troisi, e “La donna cannone” di Francesco De Gregori. Un’esibizione perfetta, che ha riscosso gli applausi e i complimenti delle tante persone presenti e delle altre formazioni orchestrali di varie scuole delle Toscana.

Alla scuola secondaria “Pacioli” di via Gorizia è attiva, come è noto, una sezione a indirizzo musicale. Qui, i ragazzi e le ragazze – seguiti da musicisti apprezzati a livello nazionale – apprendono, in tre anni di corso, a suonare alcuni degli strumenti più affascinanti, come il pianoforte, il violino, la tromba e il clarinetto.