La Scuola edile grossetana compie 40 anni ed inaugura il laboratorio didattico

“Nel consolidato rapporto istituzionale nel territorio provinciale, assume una sua centralità la nostra Scuola Edile grossetana, Ente bilaterale del settore delle costruzioni edili fondato ed amministrato dall’Ance Grosseto congiuntamente ai sindacati dei lavoratori edili“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Mauro Carri, direttore dell’Ance di Grosseto.

“Nel 40° anniversario della sua fondazione, la Scuola edile si è dotata di un moderno ed efficiente spazio operativo: un laboratorio didattico nel quale le attuali e future maestranze del settore edile della nostra provincia potranno seguire un percorso teorico e pratico per tutte le più importanti esperienze lavorative e figure professionali correlate anche alle organizzazioni del cantiere – spiega Carri -. Il laboratorio didattico della Scuola edile grossetana avrà la capacità di formare e di aggiornare le più significative figure operative, tecniche e dirigenziali del comparto edile, con particolare riferimento alle costruzioni in ambito privato e pubblico ed alle indispensabili conoscenze in campo tecnico realizzativo e della sicurezza nei luoghi di lavoro. I 40 anni della Scuola edile grossetana rappresentano un importante traguardo ed una testimonianza dell’attenzione che l’Ance Grosseto ha profuso per la formazione professionale del settore”.

Il laboratorio didattico della Scuola edile grossetana sarà inaugurato venerdì 20 maggio, alle 11.30, in via Siria 79/81, a Grosseto.