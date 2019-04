La scuola don Milani di Follonica prima classificata al concorso regionale sulla legalità

Primi in Toscana e in corsa per il titolo nazionale. Le bambine e i bambini delle classi terze e quarte della scuola primaria Don Milani (Istituto comprensivo Leopoldo 2 di Lorena ) hanno fatto centro con il loro cortometraggio “I paladini della giustizia”, sulla legalità e sull’impegno alla lotta alla mafia dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il video è stato presentato alla selezione regionale del Concorso per il XXVII Anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio. E la giuria toscana ha decretato il lavoro degli alunni della Don Milani, il migliore di tutta la Regione, inviandolo a Capaci dove si terrà la fase nazionale.

“Il tema della legalità – spiega la dirigente dell’istituto comprensivo, Paola Brunello – è stato affrontato in modo transdisciplinare, con una varietà di approcci e di modalità, iniziando dalla lettura di un testo sui giudici Falcone e Borsellino. Da qui l’idea delle insegnanti di realizzare una drammatizzazione del testo, creando un copione basato sulla storia letta ai bambini. Le scenografie e i costumi sono stati costruiti con materiale di recupero e con oggetti originali dell’epoca”. I bambini sulla scena sono 109, ognuno con un ruolo da interpretare e un’emozione da trasmettere.

Il cortometraggio I Paladini della Giustizia è stato una occasione per i ragazzi e per le ragazze per riflettere sulla capacità, sull’impegno e sulla lungimiranza di uomini che hanno dedicato la propria vita alla lotta alle mafie nazionali e transnazionali. Come diceva Giovanni Falcone “... la mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio, e avrà anche una fine...” e noi pensiamo che il cammino che abbiamo intrapreso nella nostra scuola possa costituire un passo verso la consapevolezza che bisogna lavorare tutti insieme per sconfiggere la mafia.