“Scuola attiva kids”: classe di una scuola maremmana vince concorso nazionale

Grande soddisfazione per la classe quinta della scuola primaria di Santa Fiora, vincitrice per la provincia di Grosseto del contest nazionale “Scuola attiva kids” rivolto alle classi quarte e quinte.

Gli studenti di Santa Fiora sono stati premiati allo Stadio Olimpico di Roma, il 25 maggio, in occasione della “Giornata dello sport per la scuola primaria”, che ha visto la partecipazione di 1800 alunni provenienti da tutta Italia, una classe vincitrice per ogni provincia, 200 insegnanti e 100 tutor.

Ad accogliere i ragazzi è stata la delegazione del Coni. All’evento ha partecipato anche il Ministro alla pubblica istruzione e il sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali, oltre a tanti campioni olimpici.

Alla classe di Santa Fiora sono state consegnate una targa e una medaglia ad ogni studente. Inoltre, hanno ricevuto in premio il soggiorno gratuito nella Capitale per tre giorni, in occasione della Giornata dello Sport.

Il lavoro della quinta elementare di Santa Fiora, che è stato ritenuto il migliore tra quelli presentati dalle scuole della provincia di Grosseto, è un manifesto pubblicitario in cui si promuove la pratica sportiva e una corretta alimentazione. Durante l’anno gli studenti sono stati seguiti per questo progetto dalla tutor Alessandra Ronconi e dalle docenti Claudia De Santis e Stefania Dondolini.