Scuola, assegnate le cattedre.

Grande afflusso nella sede dell’ufficio scolastico provinciale di Via Latina a Grosseto: sono state infatti assegnate nella giornata di ieri le le cattedre di ruolo per la la scuola secondaria di primo grado (scuola media) e per la scuola secondaria di secondo grado, ovvero “le superiori”.

Gli insegnati vincitori di concorso hanno firmato un’assunzione a tempo indeterminato.

Prevista invece per venerdì 23 agosto l’assegnazione delle cattedre per la scuola primaria, per la scuola dell’infanzia e per le scuole di primo e secondo grado compreso il sostegno con graduatorie ad esaurimento.