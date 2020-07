Una scultura in piazzale Maristella: sarà possibile assistere alla realizzazione dell’opera

Un angolo del piazzale Maristella, sul lungomare di via Roma, è stato concesso all’artista Alberto Inglesi, che in circa quindici giorni darà alla luce una scultura, probabilmente una divinità mitologica donna, prendendo spunto da Castiglione della Pescaia e dal suo mare, e sarà il proseguo dopo le tappe di Siena e Grosseto di “Donna in cammino”.

L’artista comporrà dal nulla una grande opera in un laboratorio all’aperto, che permetterà a turisti e cittadini di assistere alle varie fasi di creazione fino alla completa realizzazione .

«Quello che ha preso il via – dichiara l’assessore alla cultura e al turismo, Susanna Lorenzini – è un evento particolare. Avere la possibilità, nell’arco della giornata, di passare su via Roma e vedere prendere forma una scultura non è un’occasione che tutti gli artisti concedono, per questo l’amministrazione ha accolto con entusiasmo il progetto. Una vetrina da cui è possibile assistere incantati ad una trasformazione da pura materia a scultura, che nasce in modo estemporaneo, anche influenzata dai commenti espressi via via dal pubblico in un dialogo diretto».

Alberto Inglesi nasce a Grosseto da genitori senesi e vive la sua infanzia fra Braccagni e Castiglione della Pescaia, prima di trasferirsi a Siena. Dopo un lungo percorso di successi nel mondo, lo scultore torna in Maremma, dove il suo lavoro viene sempre più spesso ricercato per essere esposto.