La scrittura manuale è migliore di quella digitale quando si apprende una lingua nuova

Attualmente è possibile imparare l’inglese o altre lingue straniere senza grossi problemi, ma è opportuno seguire un metodo di studio efficace per fissare bene in mente le parole, le regole grammaticali e raggiungere una migliore padronanza della lingua.

Scrittura manuale contro scrittura digitale è uno dei dilemmi che ha sempre attanagliato gli educatori, recenti studi dimostrano che la prima soluzione è preferibile alla seconda per diverse ragioni ma soprattutto perché offre più vantaggi durante il processo di apprendimento.

La scrittura manuale è una delle prime tecnologie inventate

Nel mondo della comunicazione, il passaggio dall’oralità alla scrittura è stato la prima tecnologia che ha decisamente cambiato il modo di comunicare degli esseri umani. Non mancarono gli scetticismi, lo stesso Platone considerava la scrittura un’invenzione del diavolo perché indeboliva la mente, nonostante la utilizzò per le sue opere, a differenza di Socrate che non si fidò. È innegabile che nel commercio, negli studi e soprattutto nelle diverse lingue, la scrittura fu una tecnologia che migliorò notevolmente il modo di vivere dell’uomo, quando arrivò la macchina da scrivere alla fine del 1500, l’obiettivo era quello di velocizzare la stesura dei testi, diversamente dalla calcolatrice e dal computer che si sono completamente sostituiti alla mente umana.

La scrittura a mano come disegno simbolico della comunicazione

La scrittura manuale consente di disegnare le lettere e le parole, qualsiasi frase e concetto viene visualizzato, quindi attraversa diverse prospettive nella mente umana: creazione, scrittura e lettura. Di conseguenza è un metodo molto più efficace negli studi di una lingua straniera e della lingua in generale, quando un bambino impara a scrivere e a leggere, nella sua mente si forma una coscienza che pensa e parla nella sua lingua madre, lo stesso discorso vale per l’apprendimento di una lingua straniera.

Scrivere manualmente aiuta a stimolare la coscienza e a creare connessioni mentali più efficaci per parlare, leggere e comprendere un idioma diverso. La scrittura manuale consente di disegnare simbolicamente le lettere e le parole, a differenza della scrittura digitale che permette di creare parola soltanto digitando le lettere, senza disegnare il simbolo.

La scrittura a mano favorisce l’apprendimento perché stimola le rappresentazioni simboliche delle lettere

Uno studio recente ha dimostrato come la scrittura manuale sia una pratica che fissa meglio in mente le parole straniere e la loro struttura grammaticale, questa ricerca si basa sui comportamenti relativi alla dattilografia e alle conseguenze sull’apprendimento, lo studio ha dimostrato almeno 3 vantaggi.

Il primo vantaggio della scrittura manuale rispetto a quella digitale è dovuto all’apprendimento motorio, il secondo è dovuto all’addestramento nello scrivere manualmente le parole di una lingua straniera, il terzo vantaggio è relativo al rafforzamento dell’apprendimento mentale grazie alla scrittura manuale.

I risultati mostrano chiaramente che la scrittura a mano rispetto a una pratica non motoria (ossia la scrittura digitale con una tastiera) consente un apprendimento più rapido e una migliore produzione linguistica. Questi vantaggi sono ottenuti perché solo la pratica della scrittura manuale coinvolge l’apprendimento nelle rappresentazioni simboliche delle lettere, coinvolgendo totalmente la mente e il corpo nel sistema linguistico nuovo.