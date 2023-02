Scrittura e lettering: al via il corso gratuito alla biblioteca Chelliana

“Viviamo nell’era della comunicazione digitale, ma un testo scritto a mano esercita grande fascino: questo per l’eleganza, l’armonia e la raffinatezza, per la sua unicità e capacità espressiva. Per i tempi che richiedono riflessione, contrastando con il concetto di velocità e immediatezza cui siamo abituati“.

A dichiararlo è Luca Agresti, assessore alla cultura del Comune di Grosseto.

La scrittura manuale aiuta a concentrarsi e a mettere in ordine i pensieri, muta con gli stati d’animo e svela i nostri sentimenti, per questo è un talento da riscoprire e coltivare.

“La biblioteca comunale Chelliana – continua Agresti – ospiterà quindi il corso di scrittura e lettering tenuto dall’associazione calligrafica Il Calamo, che da vari anni organizza iniziative per far conoscere l’arte della bella scrittura”.

Gli incontri si svolgeranno nei giorni 10 febbraio, 3 marzo e 21 aprile, dalle 17.30 alle 19.30, nella sala studio della biblioteca.

Il corso è gratuito ed è riservato agli iscritti alla nostra Rete bibliotecaria; i partecipanti potranno essere massimo 25. Età consigliata: dai 12 anni.

Per informazioni si può telefonare ai numeri 0564.488054 o 0564.488055, o scrivere all’indirizzo info@chelliana.it.