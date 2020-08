Torna la Scriabin summer piano academy: in arrivo allievi da tutta Italia

Neppure l’emergenza sanitaria ha fermato l’edizione 2020 della Scriabin summer piano academy.

L’iniziativa – organizzata dall’associazione “Scriabin” fondata e presieduta da Antonio Di Cristofano, in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura – si terrà regolarmente anche quest’anno a Grosseto, da lunedì 24 a venerdì 28 agosto.

Certo, sarà un’edizione necessariamente compatibile con le misure di sicurezza anti-Covid, che dunque ha dovuto fare a meno degli allievi stranieri, com’era stato invece per le masterclass 2018 e 2019, ma non mancheranno giovani talenti del pianoforte in arrivo da tutta Italia. Tutti gli studenti che avevano presentato richiesta di iscrizione sono stati ammessi.

Il programma prevede lezioni quotidiane al pianoforte con Antonio Di Cristofano ogni giorno, dalle 9 alle 13.30, nelle aule dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”; venerdì 28 agosto, alle 18, nella Chiesa dei Bigi, l’atto conclusivo con il concerto finale e la consegna dei diplomi agli allievi.

Ma il più bravo – a giudizio del docente – avrà un riconoscimento ulteriore: il miglior studente della Scriabin summer piano academy 2020, infatti, sarà chiamato ad esibirsi in uno dei prossimi appuntamenti degli Scriabin concert series (rassegna che tornerà in autunno) e con l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”.

«Anche quest’anno, nonostante tutte le difficoltà conseguenti all’emergenza sanitaria, dalla quale purtroppo non siamo ancora usciti completamente – dichiara Antonio Di Cristofano, presidente dell’associazione Scriabin e direttore dell’Istituto musicale comunale “Giannetti” –, abbiamo voluto comunque fare di tutto per mantenere la tradizione di questo appuntamento estivo che nelle due precedenti edizioni ha riscosso un ottimo successo, vera appendice estiva del Premio internazionale pianistico “Scriabin” che tradizionalmente si svolge in febbraio a Grosseto. In questo momento possiamo accogliere a Grosseto soltanto giovani studenti italiani e lo faremo nel migliore dei modi, osservando tutte le misure di sicurezza previste. Con la speranza di poter tornare nell’estate 2021 con un’edizione internazionale in piena regola».

Per informazioni sulla Scriabin summer piano academy è possibile scrivere a premioscriabin@gmail.com.