Scriabin Concert Series: Gala Chistiakova in concerto alla chiesa dei Bigi

La rassegna Scriabin Concert Series torna alla chiesa dei Bigi domenica 20 febbraio, alle ore 11.30, con il piano recital della pianista russa Gala Chistiakova, vincitrice dell’edizione 2015 del premio internazionale pianistico “Scriabin”.

Il programma sarà monografico su Scriabin in occasione del 150° anniversario della nascita. Il biglietto d’ingresso costa 10 euro (i posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 392.1019472) e dà diritto a visitare il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti e la mostra “Furio Cavallini ovvero il Crazy Horse di Bianciardi”, a cura di Elisa Favilli e Fabio Canessa, al Polo culturale Le Clarisse. Nell’occasione sarà possibile anche sottoscrivere e rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Gala Chistiakova (Mosca, 1987) è nata in una famiglia di musicisti e ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di 3 anni sotto la guida della madre Liubov Chistiakova e della docente Helena Khoven. Nel 2005 si è diplomata alla Scuola centrale di musica del Conservatorio “Tchaikovsky” con Anatoly Ryabov e nel 2014 ha concluso gli studi al Conservatorio di Mosca. Ha vinto più di 30 concorsi internazionali in tutto il mondo e ha un vasto repertorio che spazia dal barocco al romantico e al moderno.

Suona spesso anche in formazioni cameristiche: le più frequenti sono il duo pianistico con la sorella minore, Irina Chistiakova, e il duo pianistico con il marito Diego Benocci. Si è esibita in concerto in Russia, Francia, Germania, Inghilterra, Polonia, Austria, Italia, Repubblica Ceca, Bielorussia, Ucraina, Finlandia, Giappone, Cina, Grecia, Spagna, Principato di Monaco e Norvegia ed è regolarmente invitata come membro di giuria in concorsi pianistici internazionali. Dal 2013 vive in Italia ed è responsabile ai rapporti con l’estero per il festival musicale internazionale “Recondite armonie” che si svolge a Grosseto in primavera.