“Scriabin Concert Series”: Filippo Tenisci in concerto alla chiesa dei Bigi

La rassegna Scriabin Concert Series torna domenica 28 novembre alle 11.30, nella chiesa dei Bigi, al Polo culturale Le Clarisse di via Vinzaglio 27, con il recital pianistico di Filippo Tenisci.

La matinée vede in programma l’esecuzione di composizioni di Wagner e Liszt (“Elsas Brautzug zum Munster”, “Elsas Traum”, “Lohengrins Verweis”, “Festspiel und Brautlied”) e del solo Liszt (“Sonata in Si minore”).

Il biglietto d’ingresso – l’accesso è consentito solo con Green pass – costa 10 euro e dà diritto anche a visitare il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti prima del recital (prenotazione obbligatoria chiamando il numero 392.1019472) mentre con 12 euro sarà possibile assistere al concerto, visitare il Museo Luzzetti e la mostra “Alla luce del Bellini” al primo piano del Polo culturale Le Clarisse (in questo caso per il biglietto è possibile rivolgersi alla biglietteria del museo Luzzetti, dal giovedì alla domenica dalle 16 alle 19, o chiamare il numero 0564.488066).

Filippo Tenisci (Tirana, 1998), ha iniziato a studiare pianoforte sin da bambino con il maestro Emira Dervinyte e in seguito ha frequentato diverse masterclass con rinomati insegnanti. Nel 2018 è stato proclamato vincitore assoluto dell’International competition for youth “Dinu Lipati” e nello stesso anno ha vinto il primo premio al concorso “Franz Liszt” all’Accademia d’Ungheria a Roma. Si è già esibito in tante prestigiose sale in tutta Italia, a partire dall’auditorium Parco della musica di Roma. E adesso nella chiesa dei Bigi di Grosseto.

La rassegna Scriabin Concert Series è organizzata dall’associazione musicale “Scriabin”, presieduta da Antonio Di Cristofano, con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura e l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”.