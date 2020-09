Torna Scriabin Concert Series: sette concerti alla chiesa dei Bigi. Il programma

Sette matinée di grande musica nella chiesa dei Bigi di Grosseto con Scriabin Concert Series.

La rassegna – organizzata dall’associazione musicale Scriabin presieduta da Antonio Di Cristofano con il Comune di Grosseto, il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura e l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” – torna a proporre nuovi appuntamenti dopo il grande successo dei primi concerti andati in scena all’inizio dell’anno, la cui serie era stata interrotta dall’emergenza Covid.

E adesso si riparte, recuperando le esibizioni cancellate e arricchendo il cartellone con altri artisti, da tutta Italia e dal resto del mondo.

Il primo appuntamento è in programma domenica 20 settembre, alle 11.30, nella chiesa dei Bigi (luogo, giorno e ora sono gli stessi per ogni concerto) con Anfisa Bobylova; di seguito Murad Abasov (11 ottobre), Paolo Scafarella (25 ottobre), Filippo Tenisci (8 novembre), Arcadie Triboi (22 novembre), Alexey Trushechkin (6 dicembre) e Alvise Pascucci (20 dicembre).

Le prevendite sono già aperte: il biglietto costa 10 euro e dà diritto a un posto unico e assegnato. Per prenotare il proprio posto è possibile chiamare l’infoline al numero 392.1019472. I tagliandi rimanenti saranno messi in vendita in biglietteria 30 minuti prima del concerto.

«Crediamo davvero molto nella formula di questa rassegna – dichiara il direttore artistico di Scriabin Concert Series, Antonio Di Cristofano – e gli ottimi risultati dei primi concerti ci hanno dato ragione. Tutti sold out. Il pubblico è rimasto affascinato dalla splendida combinazione tra la qualità dei musicisti e l’eccezionalità della location: un’occasione per vivere un’esperienza unica. Purtroppo l’emergenza sanitaria e il lockdown che ne è seguito ci avevano costretto ad annullare alcuni appuntamenti e abbiamo potuto recuperarne solo due, a giugno. Adesso riproponiamo un cartellone completo di sette concerti, ovviamente seguendo ogni prescrizione possibile affinché l’evento si svolga in piena sicurezza».

Per tutte le informazioni sui singoli appuntamenti della rassegna è possibile anche consultare la pagina Facebook Scriabin Concert Series.

Nella foto: il maestro Antonio Di Cristofano al piano nella Chiesa dei Bigi alla presentazione della scorsa edizione