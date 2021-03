Emergenza Covid: screening di massa nella frazione, ecco come prenotare

Sabato 27 marzo, a Sticciano scalo, dalle 15 alle 18, nella struttura polivalente, è in programma uno screening di massa contro la diffusione del Covid-19.

I cittadini potranno sottoporsi ad un tampone antigenico gratuito (i costi saranno sostenuti dalla Pro loco Sticciano).

Le prenotazioni vengono raccolte presso l’Appalto di Lorella Pizzinelli.

Le persone prenotate si dovranno presentare 10 minuti prima dell’orario assegnato portando la tessera sanitaria.

Dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di legge in vigore per il contenimento dell’emergenza Covid. In particolare, dovrà essere indossata la mascherina, dovrà essere rispettata la distanza di sicurezza e dovranno essere evitati assembramenti.